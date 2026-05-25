فۆکس نیووز: ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا 95 لەسەد پێشکەوتووە

٢٥ ئایار ٢٠٢٦ - ١٢:٣٢
News ID: 1818636
Source: Mehrnews
تۆڕی فۆکس نیوزی ئەمریکی بە پشتبەستن بە سەرچاوە ئاگادارەکان بانگەشەی ئەوەی کردووە کە لێکتێگەیشتنێکی سەرەتایی لەسەر نزیکەی لەسەدا ٩٥ی بڕگەکانی ڕێککەوتنێک کراوە.

تۆڕی ئەمریکی فۆکس نیوز بە پشتبەستن بە سەرچاوە ئاگادارەکان، بانگەشەی ئەوەی کردووە کە "ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا" پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە.

بەپێی ئەم بانگەشەیە، دانوستانەکان "نزیکەی لەسەدا ٩٥" پێشکەوتوون؛ بەڵام ڕاوێژکارییەکان لەسەر دەقی کۆتایی هەندێک بڕگە هێشتا بەردەوامن و لایەنەکان پێداچوونەوە بە "زمانی ورد"ی بڕگەکاندا دەکەن.

ماڵپەڕی فۆکس نیوز بە پشتبەستن بە بەرپرسێکی ئەمریکی کە ناوی نەهێنراوە، ڕایگەیاندووە: گەیشتووینەتە ڕێککەوتنێکی سەرەتایی، بەڵام گفتوگۆکان لەسەر وشەی کۆتایی دەقەکان هێشتا بەردەوامن.

هاوکات ئەو بەرپرسە ڕوونی کردەوە کە واژۆکردنی فەرمی ڕێککەوتنەکە "ئەمڕۆ یان سبەی" لە بەرنامەی کاردا نییە و پێشبینیشی کرد کە پێدەچێت دەقی ڕێککەوتنەکە لە پێنج بۆ حەوت ڕۆژدا یەکلایی بکرێتەوە.

