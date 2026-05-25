قالیباف بۆ سەرۆکی پەرلەمانی ئێران هەڵبژێردرایەوە

ئەمڕۆ دووشەممە ، هەڵبژاردن بۆ دەستەی سەرۆکایەتی لە سێهەمین ساڵی ١٢ی مەجلیس بەڕێوە چوو.
نوێنەران لە ساڵی سێیەمی خولی ١٢ی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی بە ٢٣٥ دەنگ لە کۆی ٢٧١ دەنگ، محەمەد باقر قالیبافیان وەک سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژارد.
محەمەد باقر قالیباف بۆ حەوتەمین ساڵ لەسەریەک بۆ پەرلەمان هەڵبژێردرا و تا ئێستاش وەک سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی دەمێنێتەوە.
