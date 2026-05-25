  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

قالیباف بۆ سەرۆکی پەرلەمانی ئێران هەڵبژێردرایەوە

٢٥ ئایار ٢٠٢٦ - ١٢:٣٠
News ID: 1818634
Source: Mehrnews
قالیباف بۆ سەرۆکی پەرلەمانی ئێران هەڵبژێردرایەوە

محەمەد باقر قالیباف بۆ حەوتەمین ساڵ لەسەریەک بۆ پەرلەمان هەڵبژێردرا و تا ئێستاش وەک سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی دەمێنێتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە ، هەڵبژاردن بۆ دەستەی سەرۆکایەتی لە سێهەمین ساڵی ١٢ی مەجلیس بەڕێوە چوو.

نوێنەران لە ساڵی سێیەمی خولی ١٢ی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی بە ٢٣٥ دەنگ لە کۆی ٢٧١ دەنگ، محەمەد باقر قالیبافیان وەک سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژارد.

Your Comment

You are replying to: .
captcha