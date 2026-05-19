سەرۆک کۆماری ئێران: دەبێ خۆمان بۆ شەڕ ڕێکبخەین

سەرۆک مەسعوود پزشکیان لە کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی پەیوەندییە گشتییەکانی دەزگا جێبەجێکارەکاندا، ئاماژەی بە شەڕی سێیەمی سەپێنراو کرد و وتی: دوژمن ترسنۆکانە سەرکردە و فەرماندە و وەزیر و خوێندکار و خەڵکمانی تیرۆر کرد.

سەرۆک کۆمار بە ئاماژەدان بە کێشەکانی وڵات ڕایگەیاند: گومانی تێدا نییە کە ئێمە لە ناوخۆی وڵاتدا کێشە و گرفتمان هەبووە و دەبێت، بەڵام هیچ ویژدانێکی هۆشیار ڕێگە نادات و ناتوانێت قبووڵی بکات کە دەسەڵاتێک بێت و منداڵی بێتاوان پارچە پارچە بکات. هیچ ویژدانێک و هیچ مرۆڤێک ناتوانێت قبووڵی بکات کە ئەو جۆرە ڕەفتارانە بەسەر هەموو کەسێکدا بکرێت.

زیادیشی کرد: ئەگەر لە حاڵەتی شەڕداین، دەبێت هەڵوێستی جەنگ بگرینەبەر و خۆمان بە شێوەی جەنگی ڕێکبخەین.

ئەوەشی وت کە ژمارەیەکی زۆر لە ناوەندەکان، لەوانە وێستگەکانی کارەبا، پیشەسازییەکانی پترۆکیمیایی و پۆڵا کراونەتە ئامانج. نابێت بە درۆ بانگەشەی ئەوە بکەین کە هیچ کێشەیەکمان نییە و دوژمن لەناو دەچێت.

جەختیشی کردەوە کە هەروەها پێویستە بەرپرسان بە ڕاستگۆیانە قسە بۆ کۆمەڵگا بکەن و خۆیان لە خستنەڕووی وێنەیەکی ناڕاستی خۆشگوزەرانی ڕەهامان لە بەرامبەر لەناوچوونی لایەنی بەرامبەردا بەدوور بگرن.

سەرۆک کۆمار ڕایگەیاند: ئێمە خۆمان فریو نادەین. وەک مرۆڤێک کڕنۆش بۆ هیچ دەسەڵاتێک نابەم و کەرامەت و سەقامگیری لە پێناو ئاسوودەیی دونیادا بەخت ناکەم. بەڵام بەڕێوەبردنی کاروباری وڵات پێویستی بە وریایی و تەبایی هەیە.