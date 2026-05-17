وەزیری ناوخۆی پاکستان بۆ ئاسانکاری دانوستانەکان گەیشتە تاران

١٧ ئایار ٢٠٢٦ - ١٣:٥٤
News ID: 1815366
Source: Mehrnews
موحسین نەقوی وەزیری ناوخۆی پاکستان ئەمڕۆ بە سەردانێکی فەرمی دوو ڕۆژە لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی پاکستان بۆ ئاسانکاری دانوستانەکان و بەرەوپێشبردنی ئاشتی ناوچەیی گەیشتە کۆماری ئیسلامی ئێران.

 وەزیری ناوخۆی فیدراڵی پاکستان لە کاتی گەیشتنی بە فڕۆکەخانە لەلایەن هاوتا ئێرانییەکەی، ئەسکەندەر مۆئمێنی پێشوازییەکی گەرمی لێکرا.
دوای ڕێوڕەسمی پێشوازییەکە، هەردوو وەزیری ناوخۆ کۆبوونەوەیەکی گرنگی دووقۆڵییان ئەنجامدا و گفتوگۆی ورد سەبارەت بە پەیوەندییەکانی ئێران و پاکستان و ئاسۆی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانی ئاشتی ئەنجامدرا.

