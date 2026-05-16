هەڕەشەی ئێران لە وڵاتانی لایەنگری ئەمریکا؛ باجی ئەو کارە دەدەنەوە

نوێنەرایەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە کاردانەوە بە وڵاتانی پشتیوانی لە بڕیارنامەی سیاسی ئەمریکا دژی ئێران، پەیامێکی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاو کردەوە.

نوێنەرایەتی ئێران نووسی: ئێستا ڕوونە کە ئەمریکا بە دوای کەڵکی ئاوەژۆ گرتن لە ژمارەی بەناو هاوسپۆنسەرەکانی ڕەشنووسی سیاسی تاکلایەنەی خۆی بۆ دروستکردنی وێنەیەکی درۆینەی “پشتیوانیی نێودەوڵەتی بەرفراوان” بۆ کارە نایاساییە بەردەوامەکانی و ڕێخۆشکردن ڕێگەیەک بۆ زیاتر سەرکێشی سەربازی لە ناوچەکەدا دەگەڕێت.

نوێنەرایەتی ئێران جەختی لەوە کردەوە: ئەگەر ئەمریکا دەستپێشخەری هەر پەرەسەندنێکی نوێی گرژییەکان بکات، هەموو وڵاتانی لایەنگری واشنتۆن بەرپرسیارێتی نێودەوڵەتی لە ئاکامەکانی لە ئەستۆ دەگرن.

لە وتارەکەدا هاتووە: هیچ بیانوویەکی سیاسی و بەرگێکی دیپلۆماسی ناتوانێت لە بەرپرسیارێتی ئاسانکاری و کاراکردن و شەرعیەتدان بە دەستدرێژی ئەمریکا بێبەرییان بکات.