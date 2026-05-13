سپای تارانی گەورە مەشقی سەربازی "لبیک یا خامنەیی" بەڕێوە برد

سپای تارانی گەورە مەشقێکی سەربازی بەڕێوەبرد بۆ تیشک خستە سەر ئامادەکاری بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمن.

ئەم مەشقە لە ژێر ناوی کۆد لەبەیک یان خامنەیی بەڕێوەچوو.

سەردار حەسەن حەسەن زادە، فەرماندەی سوپای پاسدارانی موحەمەد ڕەسولەڵای تارانی گەورە و فەرماندەی ئەم مانۆڕە، ئامادەیی تەواوی کەتیبە و تیمەکانی کۆماندۆی سوپای پاسداران و بەسیجی ڕاگەیاند.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە لەم مانۆڕەدا هەموو سیناریۆ و تەکنیکە پێشوەختە ڕاهێنراوەکان، تاکتیک و تەکنیکەکانی تیم و تاکەکەسی بەرامبەر بە دوژمن لە هەر خاکێکدا پراکتیزە کران و هەڵسەنگێندران، وتی: باشترکردنی توانای شەڕکردن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر جووڵەیەکی دوژمنی ئەمریکی-زایۆنی یەکێک بوو لەو ئامانج و سیناریۆیانەی کە لەم مانۆڕەدا جێبەجێکرا، کە بە سەرکەوتوویی ئەنجامدرا و هەموو ئامانجەکانی مانۆڕەکە بەدیهات.