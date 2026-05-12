کوردی لە سووریا قەدەغەیە و تورکی ئازاده !

بەگوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، شارەکانی حەسەکە و قامیشلۆ لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گرژی و ناڕەزایەتییان بەخۆوە بینیوە، دوای ئەوەی تابلۆی دوو زمانەیی عەرەبی-کوردی لە بینای دادوەری لابراون.
وەزارەتی دادی حکومەتی ئینتقالی سووریا ئەم تابلۆیانەی لابرد و تابلۆکانی تەنها بە زمانی عەرەبی و ئینگلیزی دانا، هەنگاوێک کە لەلایەن خۆپیشاندەرانەوە بە “سڕینەوەی بە ئەنقەستی زمانی کوردی لە دامەزراوە فەرمییەکان” وەسفکرا.
بە وتەی چالاکوانانی خۆجێی، دوابەدوای ناڕەزایەتییە گشتییەکان، جارێکی دیکە زمانی کوردی شانبەشانی زمانی عەرەبی لەسەر تابلۆکان لە باڵەخانەی دادپەروەری شاری قامیشلۆ نۆژەن کرایەوە، بەڵام گرژییەکان لە حەسەکە بەردەوام بوون.
لەم شارەدا، شاندێکی حکومەت تەنها دوو ڕۆژ پێش ئێستا تابلۆیەکیان بە زمانی عەرەبی دانا، کە دواتر لەلایەن گەنجانی کوردەوە کێشرایە خوارەوە.
لە وەڵامی ناڕەزایەتییەکان، ئەحمەد ئەلهیلاڵی، جێگری پارێزگاری حەسەکە ڕایگەیاند کە دەسەڵاتی دادوەری دامەزراوەیەکی فەرمی دەوڵەتییە و بە پێی دەستوور و یاساکانی ئێستا زمانی عەرەبی تاکە زمانی فەرمی وڵاتە. ئەو ئەمەی بە بەشێک لە “سەروەری دەوڵەت و نەزمی گشتی” وەسف کرد.
بەڵام ڕوانگەی سوری بۆ مافەکانی مرۆڤ جەختی لەوە کردەوە کە تورکی بەردەوامە لەسەر تابلۆ فەرمیەکان لە شارەکانی وەک عەفرین، جەرابلوس و سرێی کانی، ئەو ناوچانەی لەژێر کاریگەری گرووپەکانی سەر بە تورکیان و ئێستا تێکەڵ بە سوپای سووریان. ئەمەش ڕەخنەی بەرفراوانی لێکەوتەوە لەسەر “دژایەتی نێوان قەدەغەکردنی زمانی کوردی لەو ناوچانەی کە زۆرینەیان کوردن و ئازادی بەکارهێنانی زمانی تورکی لە بوارەکانی دیکەدا”.
