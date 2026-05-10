  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

فەرماندەی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران: چاوەڕێی فەرمانی تەقە کردن دەکەین

١١ ئایار ٢٠٢٦ - ٠٠:٢٦
News ID: 1812645
Source: Mehrnews
فەرماندەی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران: چاوەڕێی فەرمانی تەقە کردن دەکەین

فەرماندەی هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا لە لاپەڕەی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئاسمانی لە سەر دوژمن قفڵ کراون و چاوەڕێی تەقەی فەرماندەیی دەکەین.

سەید مەجید موسەوی، فەرماندەی هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا لە لاپەڕەی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانە ئاسمانییەکان لەسەر دوژمن قفڵ کراون و چاوەڕێی فەرمانی تەقەی فەرماندەیی دەکەین.

Your Comment

You are replying to: .
captcha