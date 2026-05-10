سەرۆک کۆماری ئێران ئامانج لە دانوستان لەگەڵ ئەمریکای ڕاگەیاند

١١ ئایار ٢٠٢٦ - ٠٠:٢٤
News ID: 1812642
Source: Mehrnews
سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ئێران هەرگیز کڕنۆش بۆ دوژمن نابات و ئەگەر باس لە وتووێژ یان دانوستان بکرێت، مانای تەسلیمبوون نییە، بەڵکوو ئامانج بەدیهێنانی مافەکانی نەتەوەی ئێران و بەرگریکردنە لە بەرژەوەندییەکانە.

سەرۆک کۆماری ئێران جەختی لەوە کردەوە: نەتەوەی ئێران هەرگیز کڕنۆش بۆ دوژمن دانانێت و ئەگەر باس لە وتووێژ یان دانوستان بکرێت، مانای تەسلیمبوون یان پاشەکشە نییە.

وتیشی: ئامانج بەدیهێنانی مافەکانی نەتەوەی ئێران و بەرگریکردنە لە بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان بە دەسەڵاتەوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، کە ئاماژە بە سەختییە سروشتییەکانی دەرئەنجامی شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییە دەکات، پزشکیان ڕایگەیاند: لەم جۆرە هەلومەرجەدا مانەوە و وەستان و بەرگەگرتنی سەختی و کێشەکان هەندێک جار قورسترە لە شەهیدبوون و ئەو کەسانەی کە بە سەبر و خۆڕاگری و لێبوردەیی لە مەیدانەکەدا ماونەتەوە، لە ڕاستیدا "جیهادی گەورە" ئەنجام دەدەن.

