ترامپ: وڵامەکەی ئێرانم بە دڵ نەبوو

دۆناڵد ترامپ، سەرۆکی تیرۆریستی ئەمریکا کە لە شەڕی دژ بە ئێراندا نەیتوانیوە بە ئامانجەکانی خۆی بگات و بە وتەی میدیا نڵسراوەکانی جیهان، بەدوای ڕێگایەکی شکۆمەندانەدا دەگەڕێت بۆ دەربازبوون لە چەقبەستووییەکەی لەم شەڕەدا، وتی: من تازە وەڵامی نوێنەرانی ئێرانم خوێندەوە. من حەزم لێی نییە. بە تەواوی قبووڵ ناکرێت.

ترامپ کە هەموو شەوێک خەون بە تەسلیمبوونی ئێرانەوە دەبینێت، هەروەها باسی لەوە کرد کە لەگەڵ بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ڕژێمی ڕژێمی زایۆنیستی تاوتوێی وەڵامدانەوەی ئێرانی کردووە.

ترامپ کە لە شەڕەکەدا دۆڕاوە، ئێستا چاوەڕوانی ئەوە دەکات ئێران بە پێی خواستی ئە، وەڵام بداتەوە، لە کاتێکدا کۆماری ئیسلامی ئێران چەندین جار جەختی لەوە کردووەتەوە کە سازش لەسەر مافەکانی گەلەکەی ناکات و هەر دانوستانێک دەبێ هاوڕێژ بێت لەگەڵ بەدیهێنانی مافەکانی گەلی ئێران.