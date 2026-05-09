پەکەکە قۆناغێکی نوێی چالاکی دەستپێدەکات

بە بۆچوونی هەندێک لە شارەزایان، چالاکییە سەربازییەکانی پە.کە.کە لە شێوەی چوار دەیەی ڕابردوودا بە کردەوە کۆتاییان هاتووە، بەڵام ڕاگەیاندنی چەکداماڵینی ئەو گرووپە بە مانای لەناوچوونی ئەم گرووپە نییە، بەڵکوو بە مانای چوونە ناو قۆناغێکی نوێیە.
پێشهاتەکانی ساڵی ڕابردوو دەریدەخات کە پەکەکە قۆناغێک کە پاشەکشە لە تورکیا و سووریا و کەمبوونەوەی هەژموونی ناوچەیی و هەوڵدان بۆ پێناسەکردنەوەی پێگەی سیاسی و سەربازی ئەم گرووپە لەگەڵدا بووە.
لە هەمان کاتدا ڕێککەوتنی نێوان هێزەکانی سوریای دیموکرات و دیمەشق، فشارەکانی تورکیا و کەمبوونەوەی پشتیوانی ئەمریکا، وایکردووە ئایندەی پرۆژەی سیاسی کورد لە باکووری سووریا نادیار بێت.
دوای بانگەوازی عەبدوڵڵا ئۆجالان لە ساڵی ٢٠٢٥ بۆ داماڵینی چەک و هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە. دواتر دەیان ئەندامی پەکەکە باکووری سووریایان بەجێهێشت و گەڕانەوە بۆ چیای قەندیل لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی نێوان هێزەکانی (هەسەدە) و حکومەتی سوریا.
پەکەکە توانیبووی بۆ یەکەمجار لە ماوەی زیاتر لە دە ساڵەی شەڕی سووریا، کایەی دزەی سەقامگیر لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا دابمەزرێنێت. یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) دوای ئەوەی هێزەکانی سەرۆک بەشار ئەسەد لە ناوچە کوردنشینەکان لە ساڵی ٢٠١٢ کشایەوە و دواتر وەک هێزەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) بوونە هاوپەیمانی سەرەکی ئەمریکا لە شەڕی دژی داعش.
بەڵام ئەو هەڵوێستە ئێستا بە شێوەیەکی جددی لاواز بووە. تۆماس مەکگی، لێکۆڵەر لە پرسەکانی کورد لە ئینستیتیوتی زانکۆی ئەوروپی دەڵێت: “پەکەکە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە سووریا بەشێکی زۆر لە کاریگەریی زەمینی و ژێرخانی و ئیستفزازی خۆیان لەدەستداوە”.
جەخت لەوە دەکاتەوە کە ئەمە بووەتە هۆی دابەزینی بەرچاوی کاریگەریی کورد لە کارلێکەکانی لەگەڵ ئەکتەرەکانی دیکەی سوریا و لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.
هەرچەندە حکومەتەکەی ئەحمەد ئەلشەرع دان بە بەشێک لە مافە کولتووری و زمانەوانییەکانی کورددا ناوە و ڕێگەی بۆ هەزاران کوردی بێ ناسنامە کردووەتەوە تا ڕەگەزنامەیان پێبدرێت، بەڵام دژی هەر جۆرە ئۆتۆنۆمییەکی سیاسی یان فیدراڵیزم بووە.
ئەردەم ئۆزان، دیپلۆماتکاری پێشووی تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەڵێت: “دەسەڵاتی کورد لە سووریا بە لەدەستدانی کۆنترۆڵی خاک و دابەزینی پشتیوانی نێودەوڵەتی زۆر کەم بووەتەوە و ئێستا دیمەشق لە پێگەی بەهێزەوە دانوستان دەکات”.
بە وتەی ئەو، پێدەچێت حکومەتی سووریا تەنها بە "لامەرکەزی سنووردار" ڕازی بێت، نەک ئۆتۆنۆمی ڕاستەقینە.
بەپێی ڕێککەوتنی 18ی ژانویە، هێزەکانی حەسەکە ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر یەکخستنی دامەزراوە سەربازی و ئیدارییەکانی لە پارێزگای حەسەکە لە پێکهاتەی حکومەتی سووریا، بەشێوەیەکی کاریگەر کۆتایی بە پرۆژەی "ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری" لە باکووری سووریا هێنا، هەرچەندە جێبەجێکردنی هێشتا مشتومڕی لەسەرە و وەستاوە.
لە هەمان کاتدا ئەمریکاش نیشانەکانی دوورکەوتنەوە لە هێزەکانی SDF نیشان داوە. تۆم باراک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە سووریا، ڕایگەیاندووە کە ئەرکی سەرەکیی هێزەکانی سووریای دیموکرات وەک هێزێکی دژە داعش "تاڕادەیەکی زۆر کۆتایی هاتووە"، هەڵوێستێک کە ئاماژەیە بۆ کەمبوونەوەی پشتیوانییەکانی واشنتۆن بۆ هاوپەیمانە دێرینەکەی.
لە تورکیاش هێشتا پرۆسەی ئاشتی نەچووەتە قۆناغێکی کردەیی. نازان بەدیرخانئۆغڵو، مامۆستای زانکۆی زاڤیر و لێکۆڵەر لە پرسەکانی کورد، دەڵێت: “حکومەتی تورکیا ئەم پرۆسەیە وەک پرۆسەیەکی دیموکراسیکردن نابینێت، بەڵکو وەک پڕۆژەی چەکداماڵین، پڕۆژەیەک کە دەتوانێت یارمەتی ئەردۆغان بدات لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا”.
هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە کە سەرەڕای چاوەڕوانییەکی زۆر، حکومەتی تورکیا هێشتا "هیچ هەنگاوێکی بەرجەستە، وەک ئازادکردنی زیندانیانی سیاسی" نەناوە.
شرۆڤەکاران پێیان وایە ئەنقەرە پێشهاتەکانی ئەم دواییەی سووریا بە نیشانەی سەرکەوتنی ستراتیژی فشارە ئەمنییەکانی لەدژی پەکەکە دەبینێت. هەروەها ئەردۆغان چەندین جار داواکارییەکانی کورد بۆ فیدراڵیزم لە سووریا ڕەتکردووەتەوە و بە "خەونێکی بێهەڵوێست" وەسفی کردووە.
هاوکات ئەگەری ئۆپەراسیۆنی سەربازی نوێی تورکیا بۆسەر هێزە کوردەکانی سووریا وەک ئەگەرێک دەمێنێتەوە؛ بە تایبەت ئەگەر پڕۆسەی یەکگرتنەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان و دیمەشق شکستی هێنا.
ئۆزان دەڵێت: "تورکیا هاندانێکی بەهێزی هەیە، لە ڕەچاوکردنی ئەمنی و سیاسەتی ناوخۆییەوە تا پەیامی ناوچەیی، بۆ فراوانکردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان."
شارەزایان هۆشداری دەدەن لەوەی کە ئەگەری زۆرە پارتی لە ئەکتەرێکی ناوچەیی و کاریگەری بەربڵاوەوە بگۆڕێت بۆ ڕێکخراوێکی بەرگریکارتر و پارچەپارچەتر لە قۆناغی نوێدا. ئۆزان دەڵێت: "پەکەکە خۆڕاگرییە، بەڵام لەدەستدانی بنکە سووریەکەی ئەو گروپە پاڵدەنێتە ناو گرژبوونێکی ستراتیژییەوە، ئێستاش ئەولەویەتەکانی مانەوە دەبێت".
هەروەها هۆشداری دەدات لەوەی لە دۆخێکی لەو شێوەیەدا ئەگەری زیادبوونی هێرشە ناهاوسەنگەکان یان سەرهەڵدانی لقەکان هەیە: “کاتێک گروپە چەکدارەکان فشاریان لەسەرە، ڕەنگە پەنا بۆ ڕێوشوێنی توندتر ببەن بۆ سەلماندنی بوونی خۆیان”.
تۆماس مەکگی هەروەها دەڵێت، ئەگەر ڕێککەوتنی یەکگرتن لە سوریا شکستی هێنا، ئەوا ئەگەری زۆرە گروپە نزیکەکانی پەکەکە پەنا بۆ شەڕی ناڕێک و ژێرزەمینیی دژی ئەو هێزانە ببەن کە بە "داگیرکەر" دەیانبینن.
بەڵام زۆرێک لە چاودێران داڕمانی تەواوەتی پەکەکە بە دووری دەزانن. ئۆزان دەڵێت: "ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی تەواوەتی زۆر نییە؛ بزووتنەوەکانی وەک پەکەکە بەزۆری دەگۆڕدرێن، نەک بە تەواوی نەمێنن".
نازان بەدیرخانئۆغڵو هەروەها پێی وایە کە بزووتنەوەی کوردی پێشتر بە قۆناغی سەختدا تێپەڕیوە و هەمیشە "ڕوانگەیەکی درێژخایەن"ی هەبووە. بە وتەی ئەو، بزووتنەوەکە لەبری قبوڵکردنی شکست، هەوڵی درێژەدان بە شێوەی جۆراوجۆری بەرخۆدانی سیاسی و کۆمەڵایەتیی داوە.
بە گشتی پێشهاتەکانی ئێستا وەک کۆتایی قۆناغێک و سەرەتای قۆناغێکی نوێ لە هاوکێشەکانی کورد لە تورکیا و سووریا و ناوچەکەدا دەبینرێن.
Your Comment