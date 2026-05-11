میدیا ئیسڕائیلییەکان: ئەمریکا شکستی هێناوە

میدیاکانی زایۆنیستی ڕایانگەیاندووە کە چەقبەستوویی بەردەوامە و ترامپ وەک کەسێک وایە کە گیری خواردووە، شکستی خواردووە و زەلیل کراوە.

هیچ شتێک بەو شێوەیە ناڕوات کە ئەو ویستویەتی لە هیچ بوارێکدا.

ڕاپۆرتەکە بەردەوام بوو، پێدەچێت پریشکێکی بچووک لە گەرووی هورمزدا بەس بێت بۆ ئەوەی جارێکی دیکە هەموو ناوچەکە گڕ بدرێت.

پێشتر بێرنی ساندەرز، سیناتۆری ناسراوی ئەمریکا، بە بڵاوکردنەوەی پەیامێک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس، بە توندی ڕەخنەی لە کردەوە شەڕخوازەکانی سەرۆکی وڵاتەکەی گرت.

سیناتۆری ڤێرمۆنت لەم بارەیەوە نووسیویەتی: لە ئەمریکا پێویستمان بە سەدان نەخۆشخانە و کلینیکی تەندروستی نوێ هەیە. پێویستمان بە هەزاران سەنتەری نوێی چاودێری منداڵان هەیە.

پاشان بێرنی ساندەرز زیادی کرد: پێویستمان بە ملیۆنان یەکەی نیشتەجێبوونی نوێی گونجاوە. پێویست ناکات 500 ملیار دۆلاری دیکە بۆ سەربازی و شەڕە بێکۆتاکان خەرج بکەین.