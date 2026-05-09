حزبوڵا ناوەندیی فەرماندەیی ئیسڕائیلی تێکشکاند

وەڵامدانەوەی یەکلاکەرەوەی حیزبوڵڵا بۆ پێشێلکردنی ئاگربەست و کردەوەی شەڕانگێزانەی ڕژێمی زایۆنی لە باشووری لوبنان ئەمڕۆ هەینی بە هێزەوە درێژەی هەبوو.
حزبوڵا سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمڕۆ دەڵێت: بە مەبەستی بەرگریکردن لە لوبنان و گەلەکەی و لە کاردانەوە بە پێشێلکردنی ئاگربەست لەلایەن دوژمنی ئیسرائیل و ئەو هێرشانەی کە گوندەکانی باشووری لوبنانیان کردە ئامانج و لە ئەنجامدا ژمارەیەک هاووڵاتی مەدەنی شەهید و برینداری لێکەوتەوە، چەکدارانی بەرخۆدانی ئیسلامی ناوەندێکی فەرماندەیی سوپای داگیرکەریان لە شارۆچکەی ئەلبەیادە بە بۆمبڕێژکراو کردە ئامانج.
هەروەها شەڕڤانانی حزبوڵا کاتژمێر ١٥:١٠ موشەکیان ئاراستەی ناوەندی کۆبوونەوەی ئۆتۆمبێلەکانی سوپای ئیسرائیل کرد لە شارۆچکەی ڕەشەف.
هەروەها کاتژمێر ١٣:١٥ خولەکی پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، حزبوڵا ڕاستەوخۆ یەکەیەکی هێزەکانی دوژمنی لەسەر ڕێگای "ئەلبەیادە-بەیوت السیاد" کردە ئامانج بە بۆمب کە لە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانەوە تەقێندرابوون.
لە ئۆپەراسیۆنێکی دیکەدا ژمارەیەک سەربازی زایۆنیستی بە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی تەقینەوە لە نێوان شارۆچکەکانی "ئەدەشیت ئەلقسەیر" و "دێر سیریان" لە باشووری لوبنان کرانە ئامانج و زیانی گیانی و ماددی لێکەوتەوە.
هەروەها چەکدارانی بەرخۆدانی ئیسلامی ڕاستەوخۆ ئۆتۆمبێلێکی سەربازی سوپای داگیرکەریان کردە ئامانج لە ناوچەی "خەلات الرج" لە شارۆچکەی دێر سیریان کاتژمێر ٠٩:٣٠ی سەرلەبەیانی.
