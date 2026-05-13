وردەکاری پەیامی ئێران بۆ پەکین سەبارەت بە گەرووی هورموز

١٣ ئایار ٢٠٢٦ - ١٤:٠١
News ID: 1813845
Source: Mehrnews
باڵوێزی ئێران لە پەکین جەختی کرد: پرسی سەرەکی بۆ تاران ئەوەیە کە ئایا لایەنی بەرامبەر ئامادەیە بۆ گوێگرتن لە پەیامی ڕاستەقینەی ئێران یان نا.

 ڕەحمانی فەزڵی باڵیۆزی ئێران لە چین وتی: پەیامی ئێران ڕوونە: کۆتایی هاتنی هەمیشەیی شەڕ، دامەزراندنی ئاگربەستێکی هەمیشەیی، هەڵگرتنی ئابڵوقە و ڕێزگرتن لە مافە ڕەواکانی ئێران.

وتیشی: چین دەتوانێت لە ئاستی زلهێزەکاندا ئەم پەیامە دەنگ بداتەوە.

