وردەکاری پەیامی ئێران بۆ پەکین سەبارەت بە گەرووی هورموز

ڕەحمانی فەزڵی باڵیۆزی ئێران لە چین وتی: پەیامی ئێران ڕوونە: کۆتایی هاتنی هەمیشەیی شەڕ، دامەزراندنی ئاگربەستێکی هەمیشەیی، هەڵگرتنی ئابڵوقە و ڕێزگرتن لە مافە ڕەواکانی ئێران.
وتیشی: چین دەتوانێت لە ئاستی زلهێزەکاندا ئەم پەیامە دەنگ بداتەوە.
باڵوێزی ئێران لە پەکین جەختی کرد: پرسی سەرەکی بۆ تاران ئەوەیە کە ئایا لایەنی بەرامبەر ئامادەیە بۆ گوێگرتن لە پەیامی ڕاستەقینەی ئێران یان نا.
