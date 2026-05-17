تەقینەوەکەی ئیسڕائیل چی بوو؟

کەناڵی کانی ئیسرائیلی ڕایگەیاند کە تەقینەوەکەی بەیت شەمێش لە ناو کۆمپانیای تۆمەر کە لە پەرەپێدانی مووشەکی بەرگری و هێرشبەری چالاکە، ڕوویداوە.

کەناڵەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، هیچ ئەگەرێک نییە تەقینەوەکەی بەیت شەمێش تەقینەوەیەکی کۆنترۆڵکراو بووبێت و پێدەچێت شتێک بە نهێنی هێڵرابێتەوە.

هەروەها کەناڵی I24 News ی ئیسرائیلی بڵاویکردەوە، گومانیان لەسەر ئەو ئەکاونتە هەیە کە تەقینەوەکەی بەیت شەمێش تاقیکردنەوەیەکی پێشوەختە پلان بۆ داڕێژراو بووە، چونکە تا ئێستا ڕوون نییە بە تەواوی چی ڕوویداوە.

ڕۆژنامەی مەعاریڤ، کە یەکێکی دیکەیە لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن لە ناوچە داگیرکراوەکان، هەروەها ڕایگەیاندووە کە بە گومان و بە وریاییەوە سەیری لێدوانەکەی کۆمپانیای تۆمەر سەبارەت بە تەقینەوەی بەیت شەمێش دەکات.

ڕۆژنامەکە ئاماژەی بەوەشکردووە: بەزۆری کۆمپانیاکانی چەک پێش ئەنجامدانی تاقیکردنەوە هۆشداری دەدەن، بەتایبەتی کاتێک تەقینەوەکە بەم شێوەیە گەورە بێت.

مەعاریڤ نووسیویەتی کە پێدەچێت بەشێک لە ڕاستییەکان لە خەڵک بشاردرێتەوە.

هەروەها میدیاکانی دیکەی ئیسرائیل ڕایانگەیاندووە کە ئەگەری زۆر هەیە لە کاتی گواستنەوەی تەقەمەنی یان کەرەستەی سەربازیدا کێشەیەک ڕووبدات و بووەتە هۆی تەقینەوەکە.

ئەم دەزگا میدیایانە زیادیان کرد: هەوڵەکان بەردەوامن بۆ شاردنەوەی ئەگەری تەقینەوەیەکی ڕاستەقینە لە کارگەکەدا، بە لەبەرچاوگرتنی توندی تەقینەوەکە.