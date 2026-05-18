وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکان: ئەمریکا هەڵە بکات دەیچەقێنین

سەردار شێکارچی، وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکان، لە وەڵامی پرسیاری پەیامنێرێکدا سەبارەت بە دووبارەبوونەوەی هەڕەشە و بێمانایی سەرۆکی وەهمیی ئەمریکا لە دژی ئێران، ڕایگەیاند: دووبارەکردنەوەی هەر گەمژەیییەک بۆ قەرەبووکردنەوەی بێشەرەفی ئەمریکا لە سێهەمین شەڕی سەپێنراو لە دژی ئێران هیچ دەرئەنجامێکی دیکەی نابێت جگە لە وەرگرتنی گورزی چەقێنەر و توندتر بۆ ئەو وڵاتە.

ئاماژەی بەوەشدا: سەرۆکی ئەمریکا پێویسته بزانێت ئەگەڕ هەڕەشەکان جێبەجێ بکرێن و ئێرانی ئیسلامی دیسان داگیر بکرێتەوە ، سامانی ئەو وڵاته و سوپای ڕووبەڕووی سیناریۆی نوێ و هێرشبەری و سەڕسووڕهێنەر و تۆفاناوی دەبێتەوە و له ناو تاڵاوێکی خۆدروستکراودا نوقم دەبن که ئەنجامی سیاسەتهکانی سه ڕۆک کۆماره .