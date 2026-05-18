وردەکارییەکانی زیادەڕەوی ئەمریکا لە وەڵامی داواکارییەکانی ئێراندا

بە پێی ئەو زانیارییانەی دەست پەیامنێری مێهر کەوتووە، ئێران ڕایگەیاندبوو کە دەستپێکردنی هەر دانوستانێک بە مەرجی وەدیهاتنی چەند ڕێوشوێنێکی متمانەسازی، لەوانە کۆتایی هاتنی شەڕ لە هەموو بەرەکان و بە تایبەت لوبنان، هەڵگرتنی گەمارۆکان، ئازادکردنی سەرچاوە داراییە بلۆکە کراوەکانی ئێران، قەرەبووکردنەوەی زیانەکانی بەهۆی شەڕ و دانپێدانان بە سەروەری ئێران بەسەر گەرووی هورمزدا.

لە بەرامبەر ئەو پێشنیازانە کە ئێران خستوویەتییە ڕوو، ئەمریکا مەرجی گەورە مەبەستی لەسەر پێنج تەوەری سەرەکی خستۆتە ڕوو، لەوانە نەدانی هەر قەرەبوویەک یان زیانێک لەلایەن ئەمریکاوە بۆ ئێران، ئازادنەکردنی سەروەت و سامانی بلۆکە کراوی ئێران و گواستنەوە و ڕادەستکردنی نزیکەی ٤٠٠ کیلۆ یۆرانیۆم لە ئێرانەوە بۆ ئەمریکا.

واشنتۆن هەروەها داوای سنووردارکردنی درێژخایەن و زۆر بەرچاوی کەرتی ئەتۆمی ئێرانی کردووە و هەروەها وەستانی شەڕ و پێکدادانەکان لە هەموو بەرەکانیش بە مەرجی دانوستان.

بەم پێیە، ئەمریکا بەبێ ئەوەی هیچ ئیمتیازێکی بەرجەستە بە ئێران بدات، دەیەوێت ئەو ئیمتیازاتانە بەدەست بهێنێت کە لە شەڕەکەدا نەیتوانی بەدەستی بهێنێت، ئەمەش دەبێتە هۆی بنبەست لە دانوستانەکاندا.