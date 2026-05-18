مامۆستایەکی هەرێمی کوردستان: یەکڕیزی گەل شکستی بە دوژمنانی ئێران هێنا

مامۆستا هاشم عەبدوڵڵا مەحمود، نووسەر و مامۆستای هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەیەکی جەماوەری لە کامیاران ڕایگەیاند: نەتەوەی ئێران توانی حەماسەیەکی دیکە لە مێژوودا تۆمار بکات، چونکە بە دڵ و گیان بەرگری لە ئاو و خاکی وڵاتەکەی کرد و لە بەرامبەر گەورەترین دوژمنانی جیهانی ئیسلامی وەستایەوە.

ناوبراو زیادی کرد: گەلی ئێران وەک شێرێک پشتیوانی و بەرگری لە خاک و نیشتمانەکەی کرد و دەسەڵات و یەکگرتوویی خۆیان بە جیهان نیشان دا.

ڕاشیگەیاند: ڕژێمی زایۆنی و ئەمریکا پێیان وابوو ئێران لە ماوەیەکی کورتدا شکست دەهێنێ، بەڵام بۆ جیهان سەلمێندرا کە کۆماری ئیسلامی ئێران بەهێز وەستاوە و بە متمانە بە ڕەحمەتی خودا سەرکەوتن بەدەست دەهێنێت.

مامۆستا مەحموود بە جەختکردنەوە لەسەر پێویستی پاراستنی یەکڕیزی ناوخۆ ئاماژەی بەوەدا: داوا لە خەڵک دەکەم بەردەوام بن لە یەکگرتوویی لەگەڵ حکومەت و دەوڵەتەکەیاندا بۆ ئەوەی دوژمنان هەمیشە بێ هیوا بن و شکست خواردوو بمێننەوە.

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: نەتەوەی ئێران توانی وڵاتەکەی لە دەستبەسەرداگرتنی دوژمنەکانی بپارێزێت و ئەمەش یەکڕیزی و هاوسۆزی و یەکگرتوویی گەلی ئێران نیشان دەدات.

ئەم نووسەر هەروەها ئاماژەی بە بەشێک لە بەرهەم و وتارەکانی سەبارەت بە دوژمنایەتییەکانی نێوان ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی کرد و وتی: خەڵکی هەرێمی کوردستان هەرگیز لەبیریان ناچێت کە ئێرانی ئیسلامی هەمیشە لایەنگر و پشتیوانێکی گەلی کورد بووە.