وەزیری دەرەوەی ئێران: هێزە چەکدارەکانمان لەوپەڕی ئامادەباشیدان

سەید عەباس عێراقچی لە ئێکس نووسیویەتی: ئەوانەی لە ئێران کە بەهۆی هەڵاوسانی کاتی نرخی ئاڵوگۆڕی دراوەوە کاریگەرییان لەسەر بووە، لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە شێوەیەکی ئاشتیانە ناڕەزایەتییان دەربڕیوە، هەروەک مافی خۆیانە.

ئاماژەی بەوەشکرد: جگە لەوەش شاهیدی حاڵەتی ئاژاوەی توندوتیژیش بووین، لەوانە هێرشکردنە سەر بنکەکانی پۆلیس و فڕێدانی کۆکتێل مۆلۆتۆڤ بەسەر ئەفسەرانی پۆلیسدا. ترامپ کە لەم دواییانەدا پاسەوانی نیشتمانی لە سنوورەکانی ئەمریکا جێگیر کرد، لە هەموو کەس باشتر دەزانێت کە هێرشی تاوانکاری بۆ سەر موڵکی گشتی قبووڵ ناکرێت.

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: هەر لەبەر ئەمەشە پەیامی ئەمڕۆی ترامپ کە پێدەچێت لە ژێر کاریگەری ئەو کەسانەدا بێت کە ترسیان لە دیپلۆماسی هەیە یان بە هەڵە پێیان وایە دیپلۆماسی پێویست نییە، ئەوەندە نابەرپرسیارانە و مەترسیدارە.

عێراقچی نووسیویەتی: نەتەوەی گەورەی ئێران هەرچەشنە دەستێوەردانێک لە کاروباری ناوخۆی وڵاتەکەیدا، وەک ڕابردوو بە توندی ڕەتدەکاتەوە. بە هەمان شێوە هێزە چەکدارە بەهێزەکانمان لە ئامادەباشیدان و بە تەواوی دەزانن لە ئەگەری پێشێلکردنی سەروەری ئێران کوێ بکەنە ئامانج.