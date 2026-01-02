ئێران لە ئەو هەفتەیەی کە تێپەڕی

هەفتەیەک کە تێپەڕی بۆ ئێران پڕ بوو لە ڕووداوی سیاسی، ئابووری، فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی؛ ڕووداوگەلێک کە هەر یەکە لە گۆشیەک لە وڵات ڕووی دا بەڵام لە پاڵ یەکتردا وێنەیەکی ڕوون لە دۆخی ئیران لە ئاستی ناوخۆیی و هاوکاری دەرەکی پێشکەش دەکات.