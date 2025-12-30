  1. Home
وەزیری ناوخۆی ئێران بۆ گفتوگۆ لەگەڵ نوێنەرانی خۆپیشاندەران ڕاسپێردرا

٣٠ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٢٥
News ID: 1767961
Source: Mehrnews
سەرۆک کۆماری ئێران وەزیری ناوخۆی ڕاسپارد کە لە ڕێگای گفتوگۆوە لەگەڵ نوێنەرانی خۆپیشاندەران، داواکاریە ڕەواکانیان گوێ بگرن.

 مەسعوود پزشکیان شەوی دووشەممە لەسەر سێشەممە، هەشتی بەفرانبار لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: بژێوی خەڵک، نیگەرانی هەموو ڕۆژەکانی منە. هەوڵی بنەڕەتی بۆ چاکسازی لە سیستەمی دراوی و بانکی و پاراستنی توانی کڕینی خەڵک لە ئارادایە.

سەرۆک کۆمار وتیشی: وەزیری ناوخۆم ڕاسپاردووە کە لە ڕێگای گفتوگۆوە لەگەڵ نوێنەرانی خۆپیشاندەران، داواکاریە ڕەوانیان ببیسترێت هەتا حکومەت بە هەموو توانیەوە بۆ چارەسەر کێشەکان و وەڵامدانەوەی بەرپرسیارانە هەوڵ بدات.

