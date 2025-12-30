وەزیری ناوخۆی ئێران بۆ گفتوگۆ لەگەڵ نوێنەرانی خۆپیشاندەران ڕاسپێردرا

مەسعوود پزشکیان شەوی دووشەممە لەسەر سێشەممە، هەشتی بەفرانبار لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: بژێوی خەڵک، نیگەرانی هەموو ڕۆژەکانی منە. هەوڵی بنەڕەتی بۆ چاکسازی لە سیستەمی دراوی و بانکی و پاراستنی توانی کڕینی خەڵک لە ئارادایە.



سەرۆک کۆمار وتیشی: وەزیری ناوخۆم ڕاسپاردووە کە لە ڕێگای گفتوگۆوە لەگەڵ نوێنەرانی خۆپیشاندەران، داواکاریە ڕەوانیان ببیسترێت هەتا حکومەت بە هەموو توانیەوە بۆ چارەسەر کێشەکان و وەڵامدانەوەی بەرپرسیارانە هەوڵ بدات.