سەفەری مەزلووم کۆبانی بۆ دیمەشق دوا خرا

٣٠ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٢٨
سەفەری پلان‌ بۆ داڕێژراوەی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) و وەفدی دانوستانکاری یاوەری بۆ دیمەشق، بە هۆی گرفتی تەکنیکی و لۆجێستیکی دوا خرا.

ناوەندی میدیایی هەسەدە بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک، لە دواخرانی سەفەری مەزلووم کۆبانی ەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) کە بڕیار بوو ئەوڕۆ 29ی سیسامبێر وێڕای وەفدی دانوستانکاری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا سەردانی دیمەشق بکات، هەواڵی دا.

لەو ڕاگەیێندراوەدا هاتووە کە سەفەری کۆبانی بە هۆی گرفتی لۆجێستیکی و تەکنیکی بووە و ئەم دواکەوتنە هیچ کاریگەرییەکی لەسەر ڕێککەوتنەکان و ئامانجەکان نێوان هەسەدە و دیمەشق نابێت و لە داهاتوویەکی نزیکدا بە هاوڕایی لایەنە هاوپەیوەندەکان کاتێکی نوێ بۆ دیدارەکان دیاری دەکرێت.

