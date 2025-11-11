  1. Home
کوردەکانی دانیشتووی ئەڵمانیا دژی ئەحمەد شەرع هاتنە دەنگ

١١ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٣:٥٤
News ID: 1749268
Source: Mehrnews
گرووپێک لە کوردەکانی دانیشتووی ئەڵمانیا سکاڵایەکی فەرمیان لە دژی ئەحمەد شەرعیان پێشکەشی دادستێنی فیدراڵی ئەو وڵاتەیان کردووە و ناوبراویان بە کۆمەڵکوژی و جەنایەت لە دژی مرۆڤایەتی تۆمەتبار کردووە.

هەواڵدەری فەڕەنسا نووسی: ئەحمەد شەرع سەرۆک کۆماری سووریا کە ساڵی ڕابردوو دوای ڕووخانی بەشار ئەسەد هاتە سەر دەسەڵات، لەلایەن ئەنجومەنی کۆمەڵگای کوردی ئەڵمانیاوە بە ڕۆڵگێڕان لە جەنایەتی جەنگی و کۆمەڵکوژی تاوانبار کردووە.

بە وتەی دادستێنی ئەڵمانیا، ئەو سکاڵا هەفتەی رابردوو لەلایەن ئەنجومەنی کۆمەڵگای کوردی ئەڵمانیاوە تۆمار کراوە و ئەحمەد شەرع بە ڕۆڵگێڕان لە کۆمەڵکوژی کوردانی ئێزدی لە ساڵی 2014 و سەپاندنی توندوتیژی سیستەماتیک لە دژی کەمینەکان لە سووریا و عێراق تاوانبار کراوە.

مهمت تانریوردی ، جێگری سەرۆکیKGD ، لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: ئەڵمانیا بەستێن و بەرپرسیارێتی ئەوەی هەیە کە هۆکارەکانی ئاوەها جەنایەتێک بە بێ سەرەنج بە بە شوێنی ڕوودانەکە شوێنگیری بکات.

