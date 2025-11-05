  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. کوردستان

جووڵەی گوماناوی تورکیا لە هەندێ ناوچەی هەرێمی کوردستان

٥ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٢:٥٠
News ID: 1747147
Source: Mehrnews
جووڵەی گوماناوی تورکیا لە هەندێ ناوچەی هەرێمی کوردستان

شرۆڤەکارێکی سیاسی عیراقی لە جموجوڵی گوماناوی و شاراوەی دەزگای هەواڵگری تورکیا لە هەرێمی کوردستان هەواڵی دا.

فەرهاد سەنکاوی شرۆڤەکاری سیاسی کورد جەختی کرد کە جموجوڵە گوماناوییەکانی دەزگای هەواڵگری تورکیا، میت، لە نێوان هەندێک پارتی کوردی لە هەرێم دەبینرێت.

ناوبراو زیادی کرد: ئەنقەرە خەریکی دەستێوەردانی ئاشکرا لە کاروباری ناوخۆیی هەرێم بە ئامانجی کاریگەری لەسەر بڕیاری پارتانە لە دەرەوە و لە ناوبردنی ئاسایشی و سەقامگیریە.

سەنکاوی وتیشی: هێزەکانی میت ماوەیەکە بە چالاکی لە نێوان پارتە کوردیەکان بەدوای بەدی هاتنی بەرژەوەندیەکانی تورکیان و کۆبوونەوەی بهێنی لە هەرێمی کوردستان دەکەن.

هەروەها بەیانی کرد: ئاژاوە سیاسی و ئەمنیەکانی هەرێم لەلایەن لایەنێکی دەرەکیەوە کۆنترۆۆڵ دەکرێت. هێزە ئەمنیەکانی عێراق ئەبێ دەستەجێ لێکۆڵینەوەکانی خۆیان لە ئەو بارەوە دەست پێبکەن.

Your Comment

You are replying to: .
captcha