گەمارۆکانی ئەنجومەنی ئاسایش پەیوەندیی بە بازرگانی و فرۆشی نەوتی ئێرانەوە نییە

٢٠ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٢١:٣٠
News ID: 1729173
Source: Mehrnews
گەمارۆکانی ئەنجومەنی ئاسایش پەیوەندیی بە بازرگانی و فرۆشی نەوتی ئێرانەوە نییە

سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئابووریی مەکۆی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی ئێران جەختی کرد: گەڕانەوەی گەمارۆکانی ئەنجومەنی ئاسایش تەنیا پەیوەندیی بە چالاکیگەلی ناڤۆکی و مووشەکییەوە هەیە و هیچ پەیوەندیی بە بازرگانی فرۆشی نەوتەوە نییە.

 محەمەدڕەزا پوورئیبراهیمی، سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئابووریی کۆمەڵەی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام لە لێدوانێکی تایبەتیدا، وتی: لە ئەگەری گەڕانەوەی شەش گەمارۆی کۆتایی‌پێهاتووی ئەنجومەنی ئاسایش، ئەو گەمارۆیانە تەنیا تایبەت بە بواری چالاکیی ناڤۆکی و مووشەکیی ئێران دەبێت و هیچ کاریگەرییەکی لە سەر بازرگانی، فرۆشی نەوت، مامەڵەی بانکی یان دابین‌کردنی کاڵای بنەڕەتیدا نابێت.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە ئەو گەمارۆیانە کەمتر و بەرچاونەهاتووترن لە گەمارۆ یەک‌لایەنەکانی ئەمریکا، وتیشی: خەڵکی دەتوانن بە پشکنینێکی سادە تێبگەن کەە ناوەڕۆکی ئەم گەمارۆیانە چین، ئەگەرچی ئاڵۆزیی کەشی دەروونیی ئەو گەمارۆیانە دەتوانێ کاریگەریی لە سەر وڵاتان دابنێت، بەڵام کاریگەریی ڕاستەقینەی زۆر کەم و سنووردارە.

