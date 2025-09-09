  1. Home
21 دامودەزگا لە ڕووداوەکەی بەندەری شەهید ڕەجایی ئێران بە تاوانبار ناسران

٩ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٣:١٢
News ID: 1725315
Source: Mehrnews
دەزگای دادی ئێران بە ئاماژە بە هۆکارگەلی جۆراوجۆری وەک ڕاگرتنی نەگونجاوی ماددەی مەترسیدار بۆ ماوەی درێژخایەن لە ڕووداوی تەقینەوەکەی بەندەری شەهید ڕەجایی بەندەرعەباس، ڕایگەیاند: 21 دامودەزگای بەرپرس لەو ڕووداوەدا بە تاوانبار ناسران.

 بە گێڕانەوە لە ناوەندی میدیایی دەزگای دادی ئێران، پاش تێپەڕینی 4 مانگ لە ڕووداوی دڵتەزێنی تەقێنەوەی بەندەری شەهید ڕەجایی شاری بەندەرعەباس کە بووە هۆی 58 هاووڵاتی و برینداربوونی زیاتر لە 1500 کەس، و لە ئەنجامی کارناسیی تیمێکی دیاری‌کراوە لە لایەن دەزگای دادەوە، ڕاپۆرتێک لە هۆکارەکانی ئەو ڕووداوە لە 8 بەش و 45 لاپەڕەدا ئامادەکراوە کە بەپێی ئەو ڕاپۆرتە، هۆکارگەلێکی زۆر و لەوان ڕاگرتنی نەگونجاوی ماددەی مەترسیدار بۆ ماوەی درێژخایەن، نەبوونی کۆنتڕۆڵی پێویستی شوێنەکان، لاوازی لە هاوئاهەنگی نێوان ڕێکخراوەیی و زاڵبوو‌نی تێبینییە ئابوورییەکان بە سەر پێداویستییە هێمنییەکان، لەو ڕووداوەدا دەستیان بووە.

هەروەها لەو ڕاپۆرتەدا 21 دامودەزگای بەرپرس لە 92 تایبەتمەندیدا بە تاوانبار ناسران، کە بریتین لە:

ئیدارەی گشتیی بەندەر و دەریاوانیی پارێزگای هورموزگان

خاوەنانی کاڵای هەناردەیی

گومرۆکی پارێزگای هورمۆزگان

بانکی ناوەندی

گومرۆکی کۆماری ئیسلامی ئێران

وەزارەتی تەندروستی و دەرمان

وەزارەتی ڕێگە و شارسازی

وەزارەتی پیشەسازی، کانگا و بازرگانی

ڕێکخراوی پاراستنی ژینگە

خاوەنانی کاڵای هاوردەیی

ڕێکخراوی بەندەر و دەریاوانی

کۆمپانیاگەلی پاپۆرەوانی

وەزارەتی ئابووری و کاروباری ماڵیاتی

ئیدارەی ژینگەی هورمۆزگان

ڕێکخراوی ستانداری گشتیی ئێران

ڕێکخراوی پەدافەندی ناهۆکارانەی گشتیی ئێران

کۆمپانیای گەشەی خزمەتی دەریایی و بەندەری سینا

بنیاتی موستەزعەفان

ڕێکخراوی بەرەنگاربوونەوەی قاچاخی کاڵا و دراو

ڕێکخراوی داراییە دەست‌بەسەردا گیراوەکان

ئیدارەی کاری پارێزگای هورمۆزگان

