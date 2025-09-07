  1. Home
تەقینەوە لە پارێزگای تاران؛ 8 کەس بریندار بوون

٧ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٩:٣٠
News ID: 1724610
Source: Mehrnews
سەرۆکی ئورژانسی پارێزگای تاران لە تەقینەوەی باڵەخانەیەکی نیشتەجێ بوون لە مەلارد هەواڵی دا و وتی: لە ئەو ڕووداوە هەشت کەس بریندار بوون.

 محەمەد ئیسماعیل تەوەکولی، بەیانی یەکشەممە وتی: لە کاتژمێر 19:24 خولەکی ڕۆژی شەممە 15 ی خەرمانان، تەقینەوەی باڵەخانەیەکی نیشتەجێی لە مەلارد، راگەیێندرا.

ناوبراو وتی: بە ڕاگەیاندنی ئەو ڕووداوە، دەستبەجێ 5 دەزگا ئامبوڵانس و پاسێکی ئامبوڵانس نێردرایە شوێنی رووداوەکە.

ناوبراو وتی: بەداخەوە لە ئەو ڕووداوە 8 کەس بریندار بوون کە دوای هەوڵە سەرەتاییەکان بۆ رازگار کردنیان، لەلایەن کارناسانی ئورژانسەوە بۆ درێژەی دەرمانەکەیان گواسترانەوە بۆ نەخۆشخانەی شوهەدای سەلامەت مەلارد.

مەلارد یەکێک لە شارەکانی پارێزگای تارانە.

