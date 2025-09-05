تورکیا دژی کوردی سووریا بڕیارێک دەردەکات

وەزارەتی بەرگریی تورکیا بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک، وێڕای پێداگری لە هەڕەشەی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک بۆ سەر تەواوەتی سەرزەوینی سووریا و ئاسایشی نیشتمانی تورکیا بە هۆی پابەندنەبوون بە ڕێککەوتنەکانیان، ڕایگەیاند: چاودێریی هەسەدە و هەنگاوەکانیان بۆ ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنەکان دەکەین و لە پێناو سەقامگیری و ئاسایشی ناوچە و بۆ پاڵپشتی لە سووریا، هەر ڕێیەکی پێویست دەگرینە بەر.

لەو ڕاگەیێندراوەدا ئاماژە بەوەش دراوە کە ئەرتەشی تورکیا لە ئۆپەارسیۆنی تەل ڕەفعەت و مەنبەج، 580 کیلۆمەتر لە تۆنێلەکانی هەسەدەی خاپوور کردووە.