سەرۆک وەزیرانی یەمەن و ژمارەیەک وەزیر شەهید کران

سەرۆکایەتی کۆماری یەمەن ڕایگەیاند کە ئەحمەد غالب ڕەهوی سەرۆک وەزیرانی یەمەن لە کاتی هێرشەکانی ڕژێمی ئیسرائیل بۆ سەر سەنعا پێنجشەممەی ڕابردوو شەهید بووە.
هاوکات ڕاگەیێندراوە کە ژمارەیەک وەزیر و بەرپرسیشی لەگەڵ بووە.
ناوی بەرپرسانی حکومەتی یەمەن کە لە هێرشی ڕژێمی زایۆنیدا شەهید بوون
ئەحمەد غالب رەهوی سەرۆک وەزیرانی یەمەن
جەمال عامر، وەزیری دەرەوەی یەمەن
هاشم شەرەفەدین، وەزیری ڕاگەیاندنی یەمەن
محەمەد ئەحمەد ئەلمەولید وەزیری وەرزشی یەمەن
ئەحمەد عەبدوڵڵا وەزیری دادی یەمەن
عەلی قاسم یافێع وەزیری گەشتوگوزاری یەمەن
موعین ئەلمەهاقیری وەزیری ئابووری یەمەن
