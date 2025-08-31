بە گێڕانەوە لە "الجزیره"، کایا کالاس بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەورووپا لە لێدوانێکدا بەبێ ئاماژە بە خۆدزینەوەی برۆکسێل لە ڕابەڕندنی بەڵێنەکانی هەمبەر بە ئێران لە پەیوەندی لەگەڵ ڕێککەوتنی 2015 و پاش کشانەوەی یەک‌لایەنەی ئەمریکا لە بەرجام و پێشێل‌کردنی ئاشکرای بڕیارنامەی 2231ی ئەنجومەنی ئاسایشی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕایگەیاند: ئێران بۆ هاوکاری‌کردنی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی و دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان لەگەڵ ئەمریکا دەرفەتی ماوە.

کالاس بەبێ ئیدانەکردنی هەڵمەتی ئەمریکا لە هێرش بۆ سەر ئێران لە میانەی دانوستانەکانی تاران-واشنتۆن کە بەپێچەوانەی جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بوو، ئیدعایشی کرد: تۆپ ئێستا لە گۆڕەپانی ئێراندایە.