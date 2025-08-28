ئایا ئەمریکا لە عێراق دەکشێتەوە یان بەدوای گۆڕینی تاکتیکییەوەیە؟

بەشی نێودەوڵەتی: بڕیاری لەناکاوی ئەمریکا بۆ کشاندنەوەی هێزەکانی لە بنکەگەلی عەین ‌ئەسەد و ڤیکتۆریا و گواستنەوەیان بۆ هەوڵیر و ڕەنگە وڵاتێکی عەرەبیی دراوسێ، نیشاندەری گۆڕانێکی گرینگ لە ئارایشتی سەربازیی واشنتۆن لە ڕۆژهەڵاتی ناوینە. ئەگەرچی بەڕوواڵەت ئەمە وەک کشانەوە دەچێت، بەلام لە ڕاستیدا هەنگاوێکە بۆ داڕشتنەوەیەکی پلان بۆ داڕێژراوە کە ئامانجی سازدانی هاوسەنگی لە نێوان زەروورەتە ئەمنییەکان بۆ پاراستنی پێگەی ستراتژیک و مەترسییەکان لە لایەن سیاسەتی ناوخۆیی عێراق و ململانێی ناوچەیی.

ئامانجی شوێن‌گۆڕکێی هێزەکان

ئامانجی سەرەکیی ئەمریکا، پاراستنی پێگەی خۆی لە عێراق هاوکاتی کەمکردنەوەی ڕیسکە ئەمنییەکانە. بنکەکانی عەین ئەسەد لە ئەنبار و ڤیکتۆریا لە بەغدا گەلێ جار لە لایەن هێزە ملیشیاکانەوە کراونەتە ئامانجی هێرشی مووشەکی و درۆنی. هەر بۆیە کشانەوەی ئەمریکا لەو بنکانە، هەم گیان هێزەکانی لە شەڕی نابەرابەردا دەپارێزێت و هەمیش تێچووی سیاسیی قوربانیدانەکان کەم دەکاتەوە.

بەڕیوەبەریی گوشارەکانی بەغدا و تەرکیز لەسەر هەولێر

لە بەغدا، محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە ژێر گوشاری پەرلەمان و ڕەوتە سیاسییەکانە بۆ کۆتایی‌هێنان بە ئامادەبوونی سەربازیی بیانی لە خاکی وڵاتەکەیدا و کشانەوەی ئەمریکا لە بنکە ناوەندییەکانی دەتوانێ هەندێک لەباری ئەو گوشارانە کەم بکاتەوە و هاوکات ئامادەبوونی ئەمریکا لە هەوڵیر، نەک کێشەساز نییە، بەڵکوو بۆ هەرێم شەرعییەتێکی زیاتری بەدواوەیە، چونکە هێزەکانی ئەمریکا لە هەرێمی بە هاوپەیمانی نزیک وێنا دەکرێن و نەک داگیرکەر و ئەمە ڕێگە بە واشنتۆن دەدا کە باکووری عێراقدا بە ماوەیەکی زۆر و تێچوویەکی کەم بمێنێتەوە.

هەڤیازییەکانی مانەوە لە هەولێر

1. کۆنتڕۆڵی و چاودێریی ناوچەیی: پێگەی هەولێر هەلی ئوە بۆ ئەمریکا دەڕەخسێنێت تا چالاکییەکانی عێراق و سووریای لە ژێر چاودێریدا بێت.

2. پاڵپشتیی سیاسی: دەوڵەتی هەرێم و پێشمەرگەکانی هاوپەیمانانێکی جێ متمانەی واشنتۆنن.

3. ئاسایشی جوگرافیایی: هێرش بۆ سەر ئامانجە ئەمریکاییەکان لە باکووری عێراق بۆ هێزە ملشیاکان دژواتر و پڕ تێچووترە.

بەرگری لە بەرامبەر تورکیا

پاشهاتێکی ناڕاستەوخۆی مانەوەی ئەمریکا لە هەولێر، بەرگری لە بەرامبەر ئۆپەراسیۆنەکانی تورکیا لە باکووری عێراقە. ئەرتەشی تورکیا گەلێ جار بنکەکانی پەکەکەی لە هەرێمی کوردستان کردۆتە ئامانج. بەلام ئامادەبوونی سەربازیی ئەمریکا، لێکدانەوەکانی ئەنقەرە ئاڵۆزتر دەکات؛ چونکە واشنتۆن بە شێوەی وێڕایی پەیام دەدا کە ئەم ناوچانە بەشێکن لە بەستێنی ئەمنیی ئەو.

پاشهاتە ستراتژییەکان بۆ عێراق و ناوچە

1. بۆ بەغدا: ئەم شوێن‌گۆڕکێی هەلی ئەوە بۆ دەوڵەتی عێراق دەڕەخسێنێت تا لە بەرامبەر ڕای گشتی و پەرلەماندا، ئیدعا بکات کە لە پێناو کەمکردنەوەی هێزی بیانی لە خاکی وڵاتەکەیدا هەنگاوی هەڵگرتووە، بەبێ ئەوەی ئەمریکا بە یەکجاری لەو وڵاتە کشابێتەوە. هەر بۆیە، هاوکاریی هەواڵگرانە، بەهرەمەندی لە هەرێمی ئاسمانی و مانەوەی راوێژکارانی ئەمریکا بەردەوام بێت.

2. بۆ هەرێمی کوردستان: مانەوەی ئەمریکا لە هەولێر، پێگەی سیاسی و ئەمنیی هەرێمی تۆکمە دەکات و هەلێکی زیاتر دەڕەخسێنێت بۆ پاراستنی سەربەخۆیی نیوەچڵ و ڕێژەیی هەولێر لە بەغدا.

3. بۆ تورکیا: ئامادەبوونی ئەمریکا لە باکووری عێراق، دەتوانێ ئاستەنگێک بێت لە بەرامبەر دەستێوەردانی سەربازیی بەربڵاوتری ئەنقەرە و کاریگەری دادەنێت لە سەر هاوکێشەگەلی ئەمنیی سنووری تورکیادا.

بە گشتی ئەم شوێن‌گۆڕکێی نیشان دەدا کە ئەمریاک نەک نایەوێ لە عێراق بکشێتەوە، بەڵکوو بە گۆڕینی شوێنێ جێگربوونی هێزەکانی، بەدوای پاراستنی پێگە، کەمکردنەوەی تێچووە سیاسی و ئەمنییەکان و بەرزکردنەوەی ئاستی لێکدانەوەی لە بەرامبەر هەڕەشە ناوچەییەکانە.