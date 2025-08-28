بەشداریی پووتین"، "پزشکیان" و "وان" لە ڕژەی " ڕۆژەی سەرکەوتنی" چین

ڤیلادمیر پووتین و مەسعوود پزشکیان لەگەڵ کیم جوونگ ئوون، لە ڕژەی ڕۆژی سەرکەوتنی چین بەسەر ژاپۆندا لە شەڕی دووهەمی جیهانی، بەشداری دەکەن.



ئەمە یەکەم بەشداری ئاشكرای پووتین و جوونگ ئوون لە پاڵ شی جین پینگ، سەرۆک کۆماری چین و نیشانەیەک لە بەرگری بەکۆمەڵ لە قەیرانی گوشاەکانی ڕۆژاوا دەبێت.



لە نێوان 26 ڕ‌ێبەری دەرەکی بەشداربوو لە ئەو ڕژە هیچ بەرپرسێکی ڕۆژاوایی نابینرێت جگە لە ڕۆبێرت ففیکۆ، سەرۆک وەزیرانی سلۆڤاکی کە بە پێی ڕاگەیاندنی وەزارەتی دەرەوەی چین لە ئەو ڕێوڕەسمە بەشداری دەکەن.



ئەم ڕژە هەفتا و نۆهەمین ساڵڕۆژی تەسلیم بوونی ژاپۆن لە شەڕی دووهەمی جیهانیە.