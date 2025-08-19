  1. Home
تلاڤیڤ لە هەوڵی هەڵوەشاندنەوەی حەشدی شەعبی

١٩ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٥٨
News ID: 1718326
Source: Mehrnews
پاش بەرزبوونەوەی داواکارییەکان بۆ پەسندکردنی یاسای سەقامگیربوونی حەشدی شەعبی لە عێراق، ڕەوتە بیانییەکان بە پاڵپشتیی ڕژیمی زایۆنی بۆ خەوشەدارکردنی پێگەی ئەو هێزانە وەخۆ کەوتوون.

، ڕیاز وەحیلی شرۆڤەکاری سیاسیی عێراقی هەمبەر بە جموجۆڵی کەسایەتییە سیاسییەکان لەو وڵاتەدا بە هاوکاریی لایەنی بیانی و بۆ خەوشەدارکردنی پێگەی هێزەکانی حەشدی شەعبی هوشداری دا.

وتیشی: ڕژیمی زایۆنی تێچوویەکی بەرچاو بۆ ئەو پیلانە ژاراوییانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان لە دژی هێزەکانی حەشدی شەعبی تەرخان کردووە.

هاوکات موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی جەختی کرد: ئاستەنگنانەوە لە بەرامبەر ئیرادەی پەرلەمان و خەڵکی ئەو وڵاتە شکست دێنێ و خولی بەردەم شایەدی سەقامگیربوونی پێگەی هێزەکانی حەشدی شەعبی وەک کۆڵەکەیەکی بنەمایی لە پێکهاتەی ئەمنیی عێراق دەبێت.

