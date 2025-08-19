تلاڤیڤ لە هەوڵی هەڵوەشاندنەوەی حەشدی شەعبی

، ڕیاز وەحیلی شرۆڤەکاری سیاسیی عێراقی هەمبەر بە جموجۆڵی کەسایەتییە سیاسییەکان لەو وڵاتەدا بە هاوکاریی لایەنی بیانی و بۆ خەوشەدارکردنی پێگەی هێزەکانی حەشدی شەعبی هوشداری دا.
وتیشی: ڕژیمی زایۆنی تێچوویەکی بەرچاو بۆ ئەو پیلانە ژاراوییانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان لە دژی هێزەکانی حەشدی شەعبی تەرخان کردووە.
هاوکات موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی جەختی کرد: ئاستەنگنانەوە لە بەرامبەر ئیرادەی پەرلەمان و خەڵکی ئەو وڵاتە شکست دێنێ و خولی بەردەم شایەدی سەقامگیربوونی پێگەی هێزەکانی حەشدی شەعبی وەک کۆڵەکەیەکی بنەمایی لە پێکهاتەی ئەمنیی عێراق دەبێت.
