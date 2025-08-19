  1. Home
کۆڕبەندی نێودەوڵەتی " چەکداماڵینی حزبوڵڵا و داهاتووی لوبنان"

١٩ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٥٧
ئاژانسی هەواڵی مێهر بەتەمایە کۆبوونەوەیەکی نێودەوڵەتی لەژێرناوی چەکداماڵینی حزبوڵڵا و داهاتووی لوبنان لە ڕۆژی سێشەممە ، 28 ی گەلاوێژ لە کاتژمێر 14:30 بەڕێوە ببات.

 ئەو هەواڵدەرییە بەتەمایە کۆبوونەوەیەکی نێودەوڵەتی لەژێرناوی چەکداماڵینی حزبوڵڵا و داهاتووی لوبنان لە ڕۆژی سێشەممە ، 28 ی گەلاوێژ لە کاتژمێر 14:30 بەڕێوە ببات.

بڕیارە عەلی ئەحمەد لێکۆڵەری پرسە سیاسییەکانی لوبنان، زەینەب فەرحات کارناسی تەلەڤیڤیۆنی نەبای لوبنان، ئەحمەد شامی کارناسی کەناكی ئەمەسیرەی یەمەن، ئەحمەد دەستمالچیان باڵوێزی پێشووی ئێران لە لوبنان و ئوردن، محەمەد خاجوویی بەرپرسی گرووپی توێژینەکانی لوبنان، محەمەد عەلی حەسەن نیا، کارناسی پرسەکانی جیهانی عەرەب، تێیدا بەشداری بکەن.

هەروەها محەمەد سەرەفی بەرپرسی ڕۆژنامەی تاران تایمز لێدوانی کردنەوەی ڕێورەسمەکە ئەنجام دەدات و هەروەها محەمەدڕەزا مورادی پێشکەشکار-کارناس، بەرپرسی گشت بەشی نێودەوڵەتی و هەواڵە دەرەکییەکانی هەواڵدەری مێهە بەشداری دەکەن.

