کوژرانی شەش تیرۆریست لە باشووری ئێران

١٨ ئاب ٢٠٢٥ - ١٣:٥٧
News ID: 1718012
Source: Mehrnews
سوپای قودسی هێزەکانی زەمینی باشووری ڕۆژهەڵاتی سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند: چەکدارانی سوپای قودس بە هاوکاری لەگەڵ دەزگا ئەمنی و هەواڵگرییەکانی دیکە، سەرکەوتوو بوون لە دەستنیشانکردن و هەڵوەشاندنەوەی دوو خانووی ئەمنی تیرۆریستان لە باکوور و باشووری سیستان و بەلووچستان.

لەم زنجیرە ئۆپەراسیۆنە جیاجیایەدا لە سیستان و بەلوچستان، ٦ تیرۆریستی مەشقپێکراو کە بەنیازی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی خۆکوژی و تێکدەر بوون، کوژران.

هەروەها لەم ئۆپەراسیۆنەدا 2 تیرۆریست دەستگیرکران و 25 کیلۆ تەقەمەنی و بۆمبیان لێ دەرهێنرایەوە.

