کوژرانی شەش تیرۆریست لە باشووری ئێران

سوپای قودسی هێزەکانی زەمینی باشووری ڕۆژهەڵاتی سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند: چەکدارانی سوپای قودس بە هاوکاری لەگەڵ دەزگا ئەمنی و هەواڵگرییەکانی دیکە، سەرکەوتوو بوون لە دەستنیشانکردن و هەڵوەشاندنەوەی دوو خانووی ئەمنی تیرۆریستان لە باکوور و باشووری سیستان و بەلووچستان.