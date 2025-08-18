کوژرانی شەش تیرۆریست لە باشووری ئێران

لەم زنجیرە ئۆپەراسیۆنە جیاجیایەدا لە سیستان و بەلوچستان، ٦ تیرۆریستی مەشقپێکراو کە بەنیازی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی خۆکوژی و تێکدەر بوون، کوژران.
هەروەها لەم ئۆپەراسیۆنەدا 2 تیرۆریست دەستگیرکران و 25 کیلۆ تەقەمەنی و بۆمبیان لێ دەرهێنرایەوە.
سوپای قودسی هێزەکانی زەمینی باشووری ڕۆژهەڵاتی سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند: چەکدارانی سوپای قودس بە هاوکاری لەگەڵ دەزگا ئەمنی و هەواڵگرییەکانی دیکە، سەرکەوتوو بوون لە دەستنیشانکردن و هەڵوەشاندنەوەی دوو خانووی ئەمنی تیرۆریستان لە باکوور و باشووری سیستان و بەلووچستان.
