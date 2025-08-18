  1. Home
ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران: خەڵک ئیزنی دانوستان لەسەر ئاسایشی نەتەوەییان نادەن

١٨ ئاب ٢٠٢٥ - ١٣:٥٣
News ID: 1718006
Source: Mehrnews
ڕاوێژکاری ئایەتوڵڵا خامنەیی بۆ کاروباری نێودەوڵەتی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: مێژووی پڕ لە شانازی گەلی کۆن و دەسەڵاتداری ئێران نیشانی دەدات کە ئەو خەڵکە هیچکات ئیزنی دانوستان لەسەر ئاسایشی نەتەوەییان نادەن.

