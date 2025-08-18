پزشکیان: دراوسێیەکان بۆ ئێران یەکمایەتییان هەیە

،مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە فڕۆکەخانەی مێهرابادی تاران بەر لە سەفەری ئەرمینیا و بیلاڕووس وتی: ئەم سەفەرە هاوتەریبە لەگەڵ ئەو سەفەرانەی کە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێمان وەک ئەولەویەتێک بەڕێوەی دەبەین. وتیشی: ئاساییە بە پشتبەستن بە سیاسەتە گشتییەکان و بۆچوونی ڕێبەری باڵای ئێران، دراوسێکانمان یەکمایەتییان هەیە بۆ کار کردن و بۆ دامەزراندنی پەیوەندی.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێمە پەیوەندییەکی دێرین و ستراتیژیمان لەگەڵ وڵاتی دراوسێ و ئەرمینیای دۆستمان هەیە، هەمیشە هەوڵمانداوە پەیوەندییەکی باشمان لەگەڵ یەکتردا هەبێت لەسەر پرسە کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابووری و کولتوورییەکان.