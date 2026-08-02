وەزارەتی دەرەوەی ئێران: هەموو ئامرازەکان بەکار دێنین بۆ مافی جەوهەری بەرگری ڕەوا

وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت به درێژەی بەرگریی حەماسی گەلی ئێران له بەرامبەر هەڕەشە و هێرشه نایاساییەکانی ئەمریکا ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە .

درێژەدان بە گەمارۆی دەریایی کە نموونەیەکی ڕوونی “کردەوەی دەستدرێژی”ە بەپێی بڕیارنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان کە پێناسەی دەستدرێژی دەکات (بڕیارنامەی ژمارە ٣٣١٤ لە بەرواری ١٤ی کانوونی دووەمی ١٩٧٤)، لەگەڵ هێرشە دڕندەکان بۆ سەر ئامانجە سەربازی و مەدەنییەکان، ژێرخانی مەدەنی و هاووڵاتیانی ئێرانی لە ناوەوە و دەرەوەی ئێران، بە عێراقیشەوە، پێشێلکارییەکی گەورەی مادەی ٢ بڕگەی چوارەمی جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکانە.

کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەموو ئامرازەکانی بۆ بەکارهێنانی مافی خۆپاراستنی سروشتی خۆی لە بەرامبەر ئەم دەستدرێژیانە کەڵک وەردەگرێت.



ئەمریکا درۆ دەکات بۆ ئەوەی پاساو بۆ پێشێلکردنی پەیماننامەکە و هێرشەکەی بۆ سەر مافەکانی ئێران لە گەرووی هورمز بهێنێتەوە.

ئێمە بەردەوام دەبین لە بەرگریکردنێکی بەهێز لە خۆمان لە بەرامبەر هێرشی دڕندانەی هاوپەیمانی خراپەکاری ئەمریکی و زایۆنیست.

ئێمە بەردەوام دەبین لە بەرگریکردن لە کەرامەتی نەتەوەیی و سەربەخۆیی خۆمان بە هێزەوە لە بەرامبەر هێرشی دڕندانە و بێ سنووری هاوپەیمانی خراپەکاری ئەمریکی و زایۆنیست.

بێ گومان ئەم شەڕە تەنیا بەرگری لە نەتەوەی ئێران نییە لە بەرامبەر دەستدرێژی نایاسایی ئەمریکی- زایۆنیست، بەڵکو نەتەوەی ئێران بەرگری لە بنەما بنەڕەتییەکانی یاسای نێودەوڵەتی و بەها ئەخلاقی و مرۆییە هاوبەشەکان دەکات لە بەرامبەر دوو ڕژێم کە ئاواتەخوازن لە ڕێگەی کەڵک وەرگرتن لە هێزی ڕەق، توندوتیژ لە ناوچەکە و جیهاندا زیندوو بکەنەوە.