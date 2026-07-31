ئێران دوو نەوتکێشی لە گەرووی هورموز کردە ئامانج

لە کاتژمێرەکانی سەرەتای ئەمڕۆدا، دوو کەشتی نەوتکێشی سەرپێچیکار، لەژێر کاریگەریی و هاندانی سێنتکۆمدا، کە پێیانوابوو دەتوانن لە ڕێگەی ڕێگایەکی ڕانەگەیەندراوەوە بە گەرووی هورمزدا تێپەڕن لە ژێر بەڕێوبەری ئاسمانی سوپای منداڵکوژ و تیرۆریستی ئەمریکی، بەبێ ئەوەی گرنگی بە هۆشدارییەکانمان بدەن، لێیان درا و ڕاگیران و چوار تانکەری دیکەش بە خێرایی ڕێگاکەیان گۆڕی و گەڕانەوە بۆ شوێنی خۆیان.

شەوی ڕابردوو لە وەڵامی لێدوانە درۆیەکەی CENTCOM هەموو خاوەن کۆمپانیاکانی کەشتیوانی و بیمەمان ئاگادار کردەوە کە نابێت گرنگی بە لێدوانەکانی CENTCOM بدەن و پرسیار لەو کەسانە بکەن کە فریو دراون و تووشی ڕووداو بوون.