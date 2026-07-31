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پەڕینەوەی زیاتر لە 1231000 زیارەتکاری ئەربەعین لە سنووری خووزستان

٣١ تەمووز ٢٠٢٦ - ٢٠:٢٨
News ID: 1847203
Source: Mehrnews
پەڕینەوەی زیاتر لە 1231000 زیارەتکاری ئەربەعین لە سنووری خووزستان

تۆمارکردنی یەک ملیۆن و ٢٣١ هەزار و ٨٧٤  زیارەتکاری لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی چەزابە و شەلەمچە تا ڕۆژی 8ی گەلاوێژ.

 لەو چوارچێوەیەدا، بەڕێوەبەری گشتیی ڕێگاوبان و گواستنەوەی خوزستان تۆمارکردنی یەک ملیۆن و ٢٣١ هەزار و ٨٧٤ زیارەتکاری لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی چەزابە و شەلەمچە ڕاگەیاند و ئەم ئامارە بە ڕوونی پێگەی سەرەکی خوزستان لە میوانداریکردنی زیارەتکارانی ئەربەعین نیشان دەدات.

یەزدان خوسرەوی جومعە لە وتووێژ لەگەڵ پەیامنێری مێهر ڕایگەیاند: کۆی گشتی هاتوچۆی تۆمارکراو لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی پارێزگای خووزستان گەیشتووەتە یەک ملیۆن و ٢٣١ هەزار و ٨٧٤ کەس.

ناوبراو زیادی کرد: ٩٣ هەزار و ٥٤٠ هاووڵاتی بیانی سنوورەکانی خوزستانیان بەجێهێشتووە.

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