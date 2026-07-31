پەڕینەوەی زیاتر لە 1231000 زیارەتکاری ئەربەعین لە سنووری خووزستان

لەو چوارچێوەیەدا، بەڕێوەبەری گشتیی ڕێگاوبان و گواستنەوەی خوزستان تۆمارکردنی یەک ملیۆن و ٢٣١ هەزار و ٨٧٤ زیارەتکاری لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی چەزابە و شەلەمچە ڕاگەیاند و ئەم ئامارە بە ڕوونی پێگەی سەرەکی خوزستان لە میوانداریکردنی زیارەتکارانی ئەربەعین نیشان دەدات.

یەزدان خوسرەوی جومعە لە وتووێژ لەگەڵ پەیامنێری مێهر ڕایگەیاند: کۆی گشتی هاتوچۆی تۆمارکراو لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی پارێزگای خووزستان گەیشتووەتە یەک ملیۆن و ٢٣١ هەزار و ٨٧٤ کەس.

ناوبراو زیادی کرد: ٩٣ هەزار و ٥٤٠ هاووڵاتی بیانی سنوورەکانی خوزستانیان بەجێهێشتووە.