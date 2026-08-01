قاڵیباف: ئێمە لە شەڕدا سەرکەوتین

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لە هەنگاوی دووهەمی شۆڕشدا، بە ڕێبەرایەتی ڕێبەری مەزن، دەبێ سەرنجمان لەسەر بەهێزبوون بێت.

وتیشی: یەکێک لە مەرجەکانی ئەم بەهێزبوونە یەکڕیزییە لە دەوری میحوەرەکەی ویلایەت.

ئەگەر بمانەوێت ئێرانێکی بەهێزمان هەبێت، دەبێت لێرەوە دەست پێبکەین؛ تا هەر ئێرانییەک بەهێز بێت، بنەماڵە ئێرانییەکان بەهێز بن و میللەتەکەمان بەهێز بێت.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە شەڕی ئەم دواییە ڕایگەیاند: ئەم پرسە مەرجی بردنەوەی ئەم شەڕەشە؛ سەرکەوتن لەو شەڕەدا کە تێیدا سەرکەوتین، بەڵام ئەم سەرکەوتنە دەبێت بچەسپێنرێت. دەبێت بتوانین ئەم سەرکەوتنە تۆمار بکەین. ئەمەش بە دڵنیاییەوە پێویستی بەوەیە کە وڵات هیوای بۆ داهاتوو هەبێت، دیدگای داهاتوو ڕوون بێت و یەکپارچەیی و یەکگرتوویی پێک بێت و بپارێزرێت.

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ئاماژەی بەوەدا: ئەگەر نەتوانین لە ڕووی یاسایی و سیاسییەوە دەستکەوتە سەربازییەکەمان بەدەست بهێنین، چەسپاندنی، و هەموو جیهان ئەم واقیعە ببینین، ئەگینا چۆن لەم دەستکەوتە کەڵک وەردەگرین؟