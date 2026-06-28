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شێخ نەعیم قاسم: حزبوڵا ڕێککەوتنی لوبنان لەگەڵ ڕژێمی زایۆنیستی قبووڵ ناکات

٢٨ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٣:١٨
News ID: 1832671
Source: Mehrnews
شێخ نەعیم قاسم: حزبوڵا ڕێککەوتنی لوبنان لەگەڵ ڕژێمی زایۆنیستی قبووڵ ناکات

لە بەیاننامەیەکدا سەبارەت بە ڕێککەوتنی نێوان حکوومەتی لوبنان و ڕژێمی زایۆنیستی ئەمینداری گشتی حزبوڵا ، ڕێککەوتنەکەی بە پاشەکشە لە سەروەری نەتەوەیی و ئیمتیازاتی ئازاد بۆ دوژمن وەسف کرد.

 شێخ نەعیم قاسم جەختی لەوە کردەوە کە دانوستانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ڕژێمی زایۆنی، قبووڵکردنی تەسلیمبوون و گواستنەوەی ئیمتیازاتی ئازادە بۆ ئیسرائیل و ئەمریکا.
ناوبراو لە بەیاننامەکەیدا ڕایگەیاند کە ڕێککەوتنی واشنتۆن ڕێککەوتنێکی زەلیلانە و جێی شەرمەزاری و پووچەڵ و نادروستە و لە جیاتی ئەوە بڕگەکانی لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ئەمریکا سەبارەت بە وەستاندنی شەڕی لوبنان جێبەجێ بکرێن.
ئەمینداری گشتیی حزبوڵا هۆشداریدا لەوەی بەستنەوەی کشانەوەی ئیسرائیل لە لوبنان بە چەکداماڵینی بەرخۆدان، بەزاندنی هەموو هێڵە سوورەکانە و لوبنان دەکاتە یارییەک لە دەستی دوژمندا.
ناوبراو زیادی کرد: شەرعیەتدان بە مانەوەی داگیرکەران لە باشووری لوبنان دەتوانێت ببێتە هۆی داگیرکاری درێژخایەن و تەنانەت لکاندنی ئەو خاکانە بە ڕژێمی زایۆنیستی.
شێخ نەعیم قاسم جەختی لەوە کردەوە کە بەرخۆدان هەرگیز مەیدان بەجێناهێڵێت و تا ئازادکردنی خاک و گەڕانەوەی ئاوارەکان و ئازادکردنی دیلەکان و ئاوەدانکردنەوەی لوبنان لەسەر ڕێگای خۆی بەردەوام دەبێت.

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