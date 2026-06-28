شێخ نەعیم قاسم: حزبوڵا ڕێککەوتنی لوبنان لەگەڵ ڕژێمی زایۆنیستی قبووڵ ناکات

شێخ نەعیم قاسم جەختی لەوە کردەوە کە دانوستانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ڕژێمی زایۆنی، قبووڵکردنی تەسلیمبوون و گواستنەوەی ئیمتیازاتی ئازادە بۆ ئیسرائیل و ئەمریکا.

ناوبراو لە بەیاننامەکەیدا ڕایگەیاند کە ڕێککەوتنی واشنتۆن ڕێککەوتنێکی زەلیلانە و جێی شەرمەزاری و پووچەڵ و نادروستە و لە جیاتی ئەوە بڕگەکانی لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ئەمریکا سەبارەت بە وەستاندنی شەڕی لوبنان جێبەجێ بکرێن.

ئەمینداری گشتیی حزبوڵا هۆشداریدا لەوەی بەستنەوەی کشانەوەی ئیسرائیل لە لوبنان بە چەکداماڵینی بەرخۆدان، بەزاندنی هەموو هێڵە سوورەکانە و لوبنان دەکاتە یارییەک لە دەستی دوژمندا.

ناوبراو زیادی کرد: شەرعیەتدان بە مانەوەی داگیرکەران لە باشووری لوبنان دەتوانێت ببێتە هۆی داگیرکاری درێژخایەن و تەنانەت لکاندنی ئەو خاکانە بە ڕژێمی زایۆنیستی.

شێخ نەعیم قاسم جەختی لەوە کردەوە کە بەرخۆدان هەرگیز مەیدان بەجێناهێڵێت و تا ئازادکردنی خاک و گەڕانەوەی ئاوارەکان و ئازادکردنی دیلەکان و ئاوەدانکردنەوەی لوبنان لەسەر ڕێگای خۆی بەردەوام دەبێت.