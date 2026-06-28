عێراقچی: سەردەشت هێمای چەوساندنەوەی نەتەوەیەکە کە پاشەکشەی نەکرد

پەیامی سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە لە مەراسیمی یادی شەهیدانی کیمیابارانی شاری سەردەشت؛ “هەناسە سووتاوەکان” بڵاوکرایەوە.

عێراقچی نووسی: یادی ٣٩ ساڵەی بۆردومانی کیمیایی کارەساتبار لە شاری سەردەشت و ڕۆژی نەتەوەیی بەرەنگاربوونەوەی چەکی کیمیایی و میکرۆبی لە کاتێکدا کە مێژوو لاپەڕەیەکی دیکەی خوێناوی بەڵام شکۆمەندی خۆڕاگریی نەتەوەی ئێرانی بەڕووی جیهاندا کردۆتەوە.

ئەو دەستدرێژییە چەوتانەی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی بۆ سەر خاکی پاکی ئێران و هێرشەکانی دژی هاووڵاتیانی مەدەنی، ژنان، منداڵان، قوتابیان و بە تایبەتی تیرۆرکردنی ناڕەوای ڕێبەری باڵای شۆڕش، بیرهێنانەوەی هەمان ئەو لۆژیکە مەترسیدارەیە کە دەیان ساڵ لەمەوبەر لە پشتیوانیکردن لە بەکارهێنانی چەکی کیمیایی دژی گەلی ئێران و بە هاوپەیمانی لەگەڵ سەدام خۆی نیشان دا.

سەردەشت بۆ ئێمە تەنیا شارێک یان یادەوەرییەکی تاڵ نییە، بەڵکوو بەڵگەنامەیەکی زیندووە لە بەرەنگاربوونەوەی حەقیقەت بەرامبەر بە درۆ، حەقیقەت لە بەرامبەر شێواندن و دادپەروەری بەرامبەر ستەم.

نەتەوەی ئێران بە درێژایی مێژوو نیشانی داوە کە هەرگیز تەسلیمی چەوساندنەوە و شەڕانگێزی نابێت. شاری سەردەشت لە بەرامبەر زریانی مەرگ و بارینی گازی خەردەل بەسەر جەستەیدا، ڕەگ و ڕیشەی خۆی لە خاکی پڕلە شانازی ئێراندا بەهێزتر کرد.

وەک چۆن خەڵکی شاری سەردەشت لە دوای ئەو کارەساتە گەورەیە چەقبەستوو وەستان، ئەمڕۆ نەتەوەی گەورەی ئێران بە یەکڕیزی و یەکگرتوویی و خۆڕاگری بەرگری لە شەرەف و شانازی و سەربەخۆیی خۆی دەکات.

ئەم ڕووبەڕووبوونەوەیە تەنیا ململانێیەکی سیاسی یان سەربازی نییە، بەڵکو ڕووبەڕووبوونەوەی دوو ڕوانگەی مرۆڤ و کەرامەتی مرۆڤە.