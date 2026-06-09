قاڵیباف: تا ئیرادەی ڕاستەقینە نەبێت، وڵامی ئێران هەر ئەمەیە

موحەمەد باقر قاڵیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران: هاوکێشەی ئاگربەستمان لەسەر کاغەز و پێشێلکارییە دووبارەبووەکانی لە مەیدان تێکدا

ئەوەشی نووسیوە: تا ئیرادەی ڕاستەقینەت نەبێت بۆ دروستکردنی متمانە، وەڵامی ئێران هەر ئەمە دەبێت.