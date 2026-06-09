  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

قاڵیباف: تا ئیرادەی ڕاستەقینە نەبێت، وڵامی ئێران هەر ئەمەیە

٩ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٠٢
News ID: 1824760
Source: Mehrnews
قاڵیباف: تا ئیرادەی ڕاستەقینە نەبێت، وڵامی ئێران هەر ئەمەیە

سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران: هاوکێشەی ئاگربەستمان لەسەر کاغەز و پێشێلکارییە دووبارەبووەکانی لە مەیدان تێکدا

 موحەمەد باقر قاڵیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران: هاوکێشەی ئاگربەستمان لەسەر کاغەز و پێشێلکارییە دووبارەبووەکانی لە مەیدان تێکدا
ئەوەشی نووسیوە: تا ئیرادەی ڕاستەقینەت نەبێت بۆ دروستکردنی متمانە، وەڵامی ئێران هەر ئەمە دەبێت.

Your Comment

You are replying to: .
captcha