قاڵیباف: تا ئیرادەی ڕاستەقینە نەبێت، وڵامی ئێران هەر ئەمەیە

موحەمەد باقر قاڵیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران: هاوکێشەی ئاگربەستمان لەسەر کاغەز و پێشێلکارییە دووبارەبووەکانی لە مەیدان تێکدا
ئەوەشی نووسیوە: تا ئیرادەی ڕاستەقینەت نەبێت بۆ دروستکردنی متمانە، وەڵامی ئێران هەر ئەمە دەبێت.
٩ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٠٢
News ID: 1824760
Source: Mehrnews
سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران: هاوکێشەی ئاگربەستمان لەسەر کاغەز و پێشێلکارییە دووبارەبووەکانی لە مەیدان تێکدا
موحەمەد باقر قاڵیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران: هاوکێشەی ئاگربەستمان لەسەر کاغەز و پێشێلکارییە دووبارەبووەکانی لە مەیدان تێکدا
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