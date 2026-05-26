ئێران یەک پێنجەمی درۆنە پێشکەوتەکانی ئەمریکای لەناوبردووە

٢٦ ئایار ٢٠٢٦ - ١١:٤٧
News ID: 1819087
Source: Mehrnews
ڕووسیا تودەی ڕایگەیاند، لە سەرەتای دەستپێکردنی دەستدرێژی نایاسایی ئەمریکا و زایۆنیستەکان بۆ سەر خاکی ئێران، سوپای ئەمریکا یەک لەسەر پێنجی بەلەمی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ڕیپەری بەهۆی تەقەی بەرگری تاران لەدەستداوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕووسیا توودەی لە ڕاپۆرتێکدا بڵاوی کردۆتەوە کە سوپای ئەمریکا لە سەرەتای شەڕ لەگەڵ ئێران (دەستدرێژی نایاسایی ئەمریکا و زایۆنیستەکان بۆ سەر خاکی ئێران) تا ٣٠ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی MQ-9 Reaper لەدەست داوە، کە نزیکەی یەک لەسەر پێنجی تەواوی درۆنەکانی ئەو جۆرە پێش جەنگ پێکدەهێنێت.

لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە: بەهای ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە نزیکە لە یەک ملیار دۆلار.

بەگوێرەی ئەو میدیایە، زۆرینەیان بەهۆی تەقەی بەرگریی ئێرانەوە لەناوچوون یان زیانێکی زۆریان پێگەیشتووە.

فڕۆکەی MQ-9 Reaper توانای ئەنجامدانی ئەرکی سیخوڕی و لێدانی هەیە. بەپێی خەمڵاندنەکان هەریەکێک لەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە زیاتر لە ٣٠ ملیۆن دۆلاری تێدەچێت.

ڕوسیا تودەی زیادی کرد: بەپێی وتەی ژەنەڕاڵ دەیڤید تیبۆر، جێگری سەرۆکی ئەرکانی پنتاگۆن بۆ پلان و بەرنامەکان، ئێستا درۆنی ڕیپەری ئەمریکی کەمکراوەتەوە بۆ نزیکەی 135 فڕۆکە، کە بە شێوەیەکی بەرچاو لە خوار کەمترین ژمارەیەوە کەمترە کە بۆ هێزی ئاسمانی دانراوە، کە 189 فڕۆکەیە.

