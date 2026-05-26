کەشتیەکی عێراقی گەمارۆی ئەمریکای شکاند و تێپەڕی بەرەو چین

بلومبێرگ ڕاپۆرتی دا کە کەشتییەکی نەوتهەڵگری زەبەلاح کە نەوتی خاوی عێراقی هەڵگرتبوو، کەنداوی فارسی بەجێهێشت و هێڵی گەمارۆی دەریایی ئەمریکای بەرەو دەریای عەرەبی بەزاند.

بەپێی داتاکانی بەدواداچوونی کەشتیەکان، کەشتیی نەوتهەڵگری سوپەر قورس ئیگل ڤێرۆنا لە کەنداوی عومانەوە چووەتە دەریای عەرەبی و نزیکەی دوو ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی عێراقی بۆ چین دەگوازێتەوە.

بەپێی داتابەیسی دەریایی Ecosys، کەشتی تانکەری Eagle Verona سەر بە کۆمپانیای AET Inc PTE Ltd یە کە کۆمپانیایەکی مالیزییە و بنکەکەی لە سەنگاپوورەیە.

بەپێی داتاکانی بەدواداچوون، تانکەرەکە لە ٢٨ی شوباتدا بارەکانی لە تێرمیناڵی نەوتی بەسرە بارکردووە و ئێستا بەرەو بەندەری نینگبۆ لە چین دەڕوات، بڕیارە ١٢ی حوزەیران بگاتە ئەوێ.

ڕۆشتنی ئەو تانکەرە عێراقییە دوای ڕۆشتنی کەشتیی ئەلحەمرە بوو کە کەشتییەکی هەڵگری گازی سروشتی شل بوو و یەکەم باری سووتەمەنی زۆر ساردی لە کەنداوی فارسەوە لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی دژی ئێرانەوە بارکرد و بەرەو هیندستان بەڕێکەوت.

پێشتر هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند کە لە ماوەی ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا ٣٣ کەشتی کە لەوان تانکەر و کەشتی کۆنتێنەر و کەشتییە بازرگانییەکانی دیکە لە گەرووی هورمزدا تێپەڕین دوای وەرگرتنی مۆڵەت لە هێزی دەریایی سوپای پاسداران.