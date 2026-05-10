عێراق بوونی بنکەی نهێنی ئیسڕائیل لەو وڵاتەی بەدرۆ خستەوە

سەباح نوعمان، وتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاند کە هەواڵەکان سەبارەت بە بوونی بنکەیەکی نهێنی لە ناوچەیەکی بیابانی لە عێراق ڕاست نین.
نوعمان ڕایگەیاند: ئەوەی یەکێک لەو ڕۆژنامانە لەم بارەیەوە بڵاویکردووەتەوە هەڵەیە، هەروەها یەکەی زانیاری ئەمنی و فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان پێشتر بەیاننامەیەکی ڕوونکردنەوەی وردیان بڵاوکردەوە بۆ باس لەسەر ئەم بابەتە.
پاشان ئاماژەیژبە بەیاننامەی فەرمی یەکەی زانیاری ئەمنی و چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنی لەگەڵ قەیس ئەلمحەممەداوی جێگری فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان کرد کە تێیدا هەموو وردەکارییەکانی پەیوەست بەم بابەتە ڕوون کراوەتەوە.
جەختیشی لەوە کردەوە کە ئەم ڕوونکردنەوە بەسە و هیچ شتێکی نوێ لەم ڕووەوە نییە.
پێشتر ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت ژۆرناڵ بە پشتبەستن بە سەرچاوە ئاگادارەکان، لەنێویاندا بەرپرسانی ئەمەریکا بڵاویکردەوە: ئیسرائیل ناوەندێکی سەربازی نهێنی لە بیابانی عێراق دامەزراندبوو بۆ پشتیوانیکردن لە هێرشە ئاسمانییەکانی بۆ سەر ئێران.
