کاردانەوەی ئێران بە هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ڤێنزۆئێلا

وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە بەیاننامەیەکدا کاردانەوەی بەرامبەر هێرشی سەربازی ئەمریکا بۆ سەر ڤەنزوێلا نیشان دا.

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران هێرشی سەربازی ئەمریکا بۆ سەر ڤەنزوێلا و پێشێلکردنی گەوەری سەروەری نیشتمانی و یەکپارچەیی خاکی ئەم وڵاته به توندی ئیدانه ده کات.

دەستدرێژی سەربازی ئەمریکا بۆ سەر دەوڵەتێکی سەربەخۆ کە ئەندامی نەتەوە یەکگرتووەکانە، پێشێلکارییەکی گەورەی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەیی و نێودەوڵەتییە، کە دەرئەنجامەکانی کاریگەری لەسەر تەواوی سیستەمی نێودەوڵەتی دەبێت و زیاتر ئەو سیستەمەی کە لەسەر بنەمای جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان دامەزراوە، بەرەوڕووی وەرینی و لەناوچوون و لەناوچوون دەبات.

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران وێڕای وەبیرهێنانەوەی مافی سروشتی ڤەنزوێلا بۆ داکۆکی لە سەروەریی نەتەوەیی خۆی، یەکپارچەیی خاکی و مافی چارەی خۆنووسین، جەخت لەسەر بەرپرسیارێتی یاسایی و ئەخلاقیی هەموو حکومەتەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و بە تایبەت نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجومەنی ئاسایش دەکاتەوە بۆ ڕاگرتنی دەستبەجێ دەستدرێژی نایاسایی ئەمریکا بۆ سەر ڤەنزوێلا و پێویستی گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست بۆ ڕاگرتنی لێپرسینەوە لە پلاندانەر و ئەنجامدەرانی ئەو تاوانانە بکەن کە لەم دەستدرێژییە سەربازییەدا ئەنجامدراون.