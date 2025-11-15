  1. Home
دواکەوتووییەکانی بواری ڕێگای کوردستان قەرەبوو دەکرێتەوە

١٥ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٥٥
وەزیری ڕێگاوبانی ئێران وتی: سەرەڕای دۆخی سەختی جوگرافیایی پارێزگای کوردستان ، ڕەوتی جێبەجێ کردنی پڕۆژەکانی ڕێگاوبان لە پارێزگا خێرا بووەتەوە و گەڵاڵە ناتەواوەکان تا کۆتایی ساڵ چارەنووسیان ڕوون دەبێتەوە.

فەرزانە سادق لە سەفەری یەک ڕۆژەی خۆی بۆ پارێزگای کوردستان و لە دیدار لەگەڵ نوێنەری ئایەتوڵڵا خامنەیی لە پارێزگا، بە ئاماژە بە پێگەی تایبەت و ستراتیژیکی کوردستان ، وتی: لە هەمان ڕۆژانی دەسپێکی بەرپرسیارێتی پارێزگارەوە، پلان ڕێژی بۆ ئامادەبوون لە ئەم پارێزگا ئەنجام درا.

ناوبراو بە وتنی ئەوەی کە کوردستان بەشێک لە ئێرانە، زیادی کرد: خەڵکی ئەو پارێزگا لە هەموو خولەکاندا بە غیرەت و خۆڕاگری درەوشاونەتەوە و ئێمە خۆمان بە قەرزادری ئەوان دەزانین. بەختەوەرانە لێکدانەوەکان نیشانی دەدات کە لە یەک ساڵی ڕابردوو، زۆرربەی پڕۆژەکانی ڕێگاوبان لە پارێزگا چالاک بووەتەوە و بەڵێندەران بە شێوەی جیدی خەریکی کار کردنن

