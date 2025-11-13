  1. Home
سەفەر بۆ "وان"؛ دەروازەی فەرهەنگی و ئابووری ئێران بۆ تورکیا

١٣ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١١:٢٤
News ID: 1749991
Source: Mehrnews
شاری وان بووەتە شوێنی ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی و ئابووری ئێران و تورکیا و هەروەها گرینگترین شاری گەشتیاری بۆ گەشتیارانی ئێرانی.

 گرووپی نێودەوڵەتی-ئازەر مەهدەوان: شاری سنووریی وان لە تورکیا لە ساڵانی دواییدا ڕۆڵی سەرەکی لە پێوەندییەکانی تاران و ئەنقەرە گێڕاوە.

ئەو شارە بووەتە شوێنی ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی و ئابووری دوو وڵاتەکە و هەروەها گرینگترین شاری گەشتیاری بۆ گەشتیارانی ئێرانی.

گرووپی مێدیایی مێهر لەسەر بانگهێشتی کایهان تورکمان ئوغڵوو، پەرلەمانتاری وان لە پەرلەمانی تورکیا بۆ ماوری سێ ڕۆژ لە ئەو شارە بوو. گرووپی نێردراوی مێهر بریتی لە حسامەدین حەیدەری، جێگری هەواڵ، محەمەد ڕەزا مورادی بەرپرسی گشتی نێودەوڵەتی و هەواڵە دەرەوەییەکان، ئازەر مەهدەوان بەرپرسی بەشی تورکی هەواڵدەری مێهر و محەمەد سەرفی بەرپرسی ڕۆژنامەی تارام تایمز بوو.

